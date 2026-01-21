Ferrari lanza la MÁXIMA humillación sobre Hamilton

Jock Clear, antiguo ingeniero de rendimiento en Ferrari, está convencido de que Charles Leclerc tiene el potencial para coronarse campeón del mundo.

Según Clear, el monegasco es el único piloto capaz de poner en aprietos a Max Verstappen, siempre que disponga de un coche competitivo. Esto se da a pesar de las destacadas actuaciones de Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, quienes también compiten a un alto nivel.

Clear, que jugó un papel decisivo en el desarrollo del programa de Fórmula 1 de Ferrari, destaca que es la velocidad pura y la astucia en carrera lo que diferencia a Leclerc.

«Si observas su rendimiento este año, y con todo el respeto hacia el equipo de McLaren, Charles es el único que realmente puede complicar la tarea a Max Verstappen. Quizá resulte algo injusto con Lando y Oscar, pero si tuviera dos coches en la parrilla, elegiría a Leclerc para enfrentar a Verstappen», afirma.

Esperanzas para 2026

Las expectativas para la temporada 2026 están muy altas, tanto para Ferrari como para el propio Leclerc. La Scuderia ha apostado fuerte por los nuevos reglamentos, incorporando un motor revolucionario y priorizando la reducción de peso en el SF-26.

Tras un 2025 en el que Leclerc logró tan solo una victoria, se perfila un año clave para su futuro en la escudería, con incluso rumores acerca de una cláusula de escape en su contrato que podría activar si los resultados de Ferrari dejan que desear.

A pesar de las incertidumbres que generan las nuevas directrices, orientadas a minimizar las diferencias entre equipos, Verstappen sigue marcando el ritmo en la competición. Clear subraya el nivel excepcional del neerlandés, especialmente tras el fuerte tramo final de la pasada temporada. No obstante, las nuevas reglas –que implican menos agarre y un mayor énfasis en la gestión del piloto– podrían adaptarse perfectamente al estilo agresivo y versátil de Leclerc, otorgándole una posible ventaja sobre su compañero Lewis Hamilton.

La presentación oficial del nuevo Ferrari SF-26 está programada para el 23 de enero de 2026. Posteriormente, se llevarán a cabo las primeras pruebas de invierno en Baréin, del 20 al 24 de febrero, para dar paso al inicio de la recta final en marzo con el Gran Premio de Baréin.

