La crítica que podría ACABAR con la carrera de Hamilton en la F1

El siete veces campeón Lewis Hamilton ha defendido su postura frente a los críticos de la Fórmula 1, pese a que Ralf Schumacher lo tildó de tener una mentalidad cerrada.

En su primera temporada con Ferrari en 2025, Hamilton tuvo serias dificultades: no logró subir al podio en ninguna carrera y terminó 86 puntos por detrás de su compañero, Charles Leclerc.

Esta situación ha provocado que algunos medios especializados cuestionen su desempeño e incluso sugieran que su etapa en la máxima categoría podría llegar a su fin.

A sus 41 años, el piloto deberá mejorar considerablemente en 2026 para que Ferrari decida renovar su contrato; de lo contrario, se verá obligado a contemplar la opción del retiro.

Recientemente, Hamilton reaccionó a sus detractores afirmando que ellos no alcanzan su nivel. Sin embargo, Schumacher opina que esta respuesta no es la más adecuada y demuestra una actitud limitada.

En el podcast Backstage Boxengasse de Sky Germany, Schumacher comentó: "Eso me demuestra que tiene una mente bastante cerrada. Casi da pena, y no lo digo de forma despectiva, sino desde lo más humano. Sin duda, es doloroso. Aun así, sigo cruzando los dedos por él, ya que, habiendo sido piloto de carreras, comprendo muy bien lo que siente."

¿Podrá Hamilton recuperar su mejor forma?

Las declaraciones de Hamilton sobre que sus críticos no están a su nivel se fundamentan en su historial. El británico es el piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1.

Comparte el récord de campeonatos mundiales con Michael Schumacher, aunque lidera al alemán en las listas de victorias, podios y poles.

No obstante, al igual que ocurrió durante la etapa de Schumacher en Mercedes entre 2010 y 2012, las últimas temporadas de Hamilton han mostrado una merma en su rendimiento.

En los últimos cuatro años, el piloto solo ha logrado superar a un compañero y ha conseguido apenas dos victorias completas desde su dolorosa derrota en el campeonato ante Max Verstappen en 2021.

Hamilton confía en que los nuevos monoplazas de 2026 se adapten mejor a su estilo de conducción. Con un reinicio total de las normas en la Fórmula 1, el piloto espera volver a pelear en las primeras posiciones, sobre todo si Ferrari consigue mejorar frente a sus rivales.

