Imola revela renovación MASIVA para regresar a la F1 tras salir en 2026

El circuito de Imola, conocido también como Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, se prepara para una gran transformación en 2026.

Este mes han comenzado las obras para modernizar la infraestructura antigua y acondicionar la pista para el futuro, a pesar de que el Gran Premio de Emilia-Romaña ya no figura en el calendario de la Fórmula 1.

La renovación más relevante incluye la ampliación y modernización del paddock, junto con la mejora de las instalaciones de boxes, que contarán con más garajes y un área techada para el pit.

Además, se construirá la nueva "Casa degli Eventi" en Tosa, la séptima curva del circuito, destinada a ser un punto de encuentro para la hospitalidad. También se actualizará la infraestructura aleda a la pista, incorporando nuevas rotondas y un puente más ancho, priorizando la seguridad y la sostenibilidad a través del uso de asfalto ecológico y barreras reforzadas.

Stefano Domenicali, CEO de la máxima categoría, ha señalado en diversas ocasiones que los circuitos deben evolucionar si desean seguir figurando en la Fórmula 1.

Uso multifuncional

Para mantener la vitalidad del circuito durante todo el año se apuesta por un uso multifuncional. Se creará una "Music Park Arena", destinada a zonas para aficionados y conciertos, mientras que la "Casa degli Eventi" acogerá eventos corporativos y conferencias. Estas iniciativas serán clave para mantener un alto flujo de visitantes en 2025, a pesar de la ausencia de la Fórmula 1.

Con la llegada de la flamante Gran Premio de Madrid, Emilia-Romaña ha quedado fuera del calendario, pero Imola apuesta a volver mediante estas mejoras. En el futuro, la reincorporación del circuito podría darse a través de un sistema rotatorio con otros trazados europeos, al estilo de Spa-Francorchamps y, según se rumorea, también Barcelona-Catalunya.

Aunque la Fórmula 1 se haya marchado, Imola seguirá siendo un destino imprescindible para diversas disciplinas del automovilismo en 2026. Destacan las 6 Hours of Imola del FIA World Endurance Championship, dos fines de semana de ACI Racing que incluyen el Campeonato Italiano de GT, la Lamborghini Arena con el Lamborghini Super Trofeo, las 4 Hours of Imola del European Le Mans Series y la Imola Classic, con carreras históricas. Con estos eventos y una amplia oferta de actividades adicionales, el circuito se consolida como un punto de encuentro lleno de emoción y dinamismo.

