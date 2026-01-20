Hamilton vuelve a sonreír mientras Ferrari avanza en el SF-26

F1 legendario, Lewis Hamilton, mostró optimismo sobre su futuro en Ferrari durante la reciente presentación del coche 2026 del equipo.

Tras una pausa entre temporadas más breve de lo habitual, Hamilton y su compañero Charles Leclerc se preparan con intensidad para las pruebas de pretemporada, que arrancan a puertas cerradas en Barcelona el 26 de enero.

Antes de que la Scuderia se una a los otros 10 equipos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ambos se dirigieron al garaje para presenciar el primer rugido del motor del SF-26.

Este año dará inicio a una nueva era en la F1, de la mano del ciclo reglamentario que se implementará en 2026 y se extenderá hasta 2030. Los nuevos motores apostarán mucho más por la energía eléctrica, equilibrando la potencia en un 50/50. El MGU-K, encargado de generar hasta 350 kW, reemplazará por completo al antiguo MGU-H.

¿Está Hamilton satisfecho con el SF-26?

En un video publicado en los canales oficiales de Ferrari, se escuchó por primera vez el potente rugido del motor 2026, mientras Hamilton y Leclerc observaban con atención. El siete veces campeón no pudo ocultar su sonrisa y aprovechó para sacar el móvil y documentar el momento, intercambiando luego sus primeras impresiones con el piloto monegasco.

Quizás la alegría de Hamilton se deba, en parte, al optimismo sobre las posibilidades de mejora esta temporada, ahora respaldado por un nuevo ingeniero de pista a su lado. El pasado viernes se anunció que Riccardo Adami, quien fue el ingeniero de Hamilton en 2025, dejará su cargo en 2026 para asumir el papel de Manager de la Scuderia Ferrari Driver Academy y Test Previous Cars Manager.

Desde su llegada a Maranello, la dinámica entre Hamilton y Adami no resultó ser la ideal, con frecuentes intercambios acalorados a través de la radio durante las carreras.

Aunque todavía no se ha anunciado el reemplazo para 2026, elegir a la persona adecuada será clave para que Hamilton comience la temporada con buen pie y se adapte con éxito a las nuevas normas junto a su nuevo ingeniero.

