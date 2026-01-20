La razón por la que Antonelli será PRIORIDAD en Mercedes sobre Verstappen

Andrea Kimi Antonelli por fin podrá respirar en Mercedes sobre el tema de Max Verstappen.

Max Verstappen y Mercedes parecían estar inextricablemente vinculados en 2025, al menos según se comentaba entre bastidores. Durante mucho tiempo, la idea de que el piloto holandés abandonara Red Bull para unirse al rival plateado parecía imposible. Sin embargo, Mike Hezemans nunca imaginó que ese cambio llegaría a materializarse.

A lo largo de ese año, los rumores sobre una posible mudanza de Verstappen a Mercedes invadieron el mundo del automovilismo, especialmente de cara a la temporada 2026, marcada por nuevas normativas.

Se decía que el piloto, su equipo directivo y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, habrían entablado conversaciones que levantaron gran expectación en el paddock y dejaron perplejos a otros competidores. A pesar de ello, Max reiteró en múltiples ocasiones su satisfacción en Red Bull y desestimó dichas especulaciones.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

La historia del yate

Finalmente, el piloto dejó claro que seguirá en Red Bull en 2026, poniendo fin al debate. Incluso Hezemans se desmarcó de los rumores surgidos tras aparecer dos yates juntos en Cerdeña.

“De ninguna manera. Conozco a Toto, hemos competido y lo entiendo. Es un hombre de negocios. Si hubiese tenido el coche más rápido, quizá la situación sería otra, pero Toto no está dispuesto a pagar lo que Red Bull ofrece. Prefiere diseñar un coche tan competitivo que deje a Max sin opciones y lo invite a pelear el campeonato. Al fin y al cabo, esos encuentros con yates son solo parte del ambiente: en ese nivel, todos acuden a los mismos restaurantes y se conocen. Es un circo donde todos charlan entre sí”, explicó.

Hezemans continuó: “No es que, si mañana Max hablara con Vasseur, de repente corriera para Ferrari. La imagen de esos yates juntos no cambia nada. Siempre he dicho que esa no es una opción para él.”

¿Acaso significa eso que Verstappen se quedará siempre en Red Bull y que en 2027 no pueda dar el salto a Mercedes? “No lo descarto. Si mañana la Mercedes vuelve a ser imbatible y Red Bull cae a posiciones bajas, Max, que es extremadamente competitivo, buscará la oportunidad que le permita ganar el campeonato, ya sea en GT3 o aprovechando alguna apertura para unirse a Mercedes”, concluyó Hezemans.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado