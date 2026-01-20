Hamilton se queda sin excusas tras cumplir su CAPRICHO en Ferrari

La temporada 2025 de Fórmula 1 no trajo beneficios para Lewis Hamilton. Tras dos años sin victorias con Mercedes en 2022 y 2023, el siete veces campeón rompió una sequía de 945 días al hacerse con un triunfo contundente en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024.

Posteriormente, logró sumar otra victoria en Bélgica al heredar el triunfo tras la descalificación de su compañero de equipo, George Russell.

Dos éxitos en su última temporada con las Silver Arrows hubieran sido un broche perfecto para una carrera tan brillante.

Sin embargo, Hamilton optó por buscar nuevos horizontes y cumplió su sueño de infancia al fichar por Ferrari. Pero, tras un año debutando ante los devotos tifosi, se le agotan las excusas para justificar su incapacidad de cumplir con las altas expectativas de la Scuderia.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Adami fuera, Hamilton dentro?

En sus últimas entrevistas de 2025, el piloto se mostró optimista, insinuando que se avecinaban cambios en el personal para marcar un antes y un después de cara a la temporada 2026. Tan solo dos semanas después de iniciado el nuevo año, esta reorganización se confirmó.

El 16 de enero, Ferrari anunció que Ricciardo Adami, ingeniero de carrera de Hamilton durante 2025, dejaba su puesto para asumir un nuevo desafío como responsable de la Ferrari Driver Academy y gestor de pruebas de coches anteriores.

Esta noticia fue bien recibida por los aficionados, dadas las tensiones que marcaron la relación laboral entre Adami y Hamilton durante toda la temporada (para quienes no estén familiarizados con su comunicación por radio, pueden echar un vistazo a esta escalofriante compilación).

Hamilton y su antiguo ingeniero jamás parecieron formar un dúo ideal; el técnico italiano quedó opacado por el histórico apoyo de Peter Bonnington. Pero ni siquiera el recuerdo de su anterior relación puede salvar al piloto británico ahora, ya que el nuevo integrante no parece ofrecerle el respaldo que necesita a sus 41 años.

El equipo de Maranello aún no ha anunciado quién ocupará el rol de ingeniero de carrera, pero ya no importa quién sea el afortunado sustituto de Adami. La responsabilidad recae únicamente sobre Hamilton, quien debe demostrar que merecía esos 55 millones de libras que, según informan, le han sido destinados.

Sin pretextos para justificar un bajo rendimiento en Ferrari y con el reloj en contra, el tiempo se agota para que la leyenda pueda mantener intacta su reputación. Con las nuevas regulaciones que, a partir de 2026, igualarán las condiciones de competición, si Hamilton no se adapta, solo podrá culparse a sí mismo.

El británico ha sabido resurgir en el pasado, pero si este año no logra reavivar su carrera, ni siquiera una relación armoniosa con su nuevo ingeniero bastará para disipar las críticas que aseguran que su paso a Ferrari fue un suicidio profesional.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!