Leyenda de la F1 admite que la FIA ARRUINÓ a Ferrari con nuevas regulaciones

El exdirector de Ferrari, Ross Brawn, afirma que la FIA perjudicó al equipo al introducir cambios en las normativas.

Durante la primera mitad de los 2000, la Scuderia fue imparable: Michael Schumacher se llevó 48 de las 85 carreras disputadas, mientras Rubens Barrichello sumó nueve victorias más.

En una entrevista para F1.com, Brawn destacó su especial aprecio por el coche de 2004. Ese monoplaza, que falló en ganar únicamente tres carreras a lo largo de la temporada, impulsó a Ferrari a conquistar su sexto campeonato consecutivo de constructores. Cada año, el equipo superaba el rendimiento del anterior en tecnología y cohesión, y el coche de 2004 fue la culminación de ese esfuerzo continuo.

Sin embargo, el legendario diseñador y estratega considera que el cambio en las regulaciones de neumáticos al año siguiente fue justo lo que el equipo necesitaba para ver mermada su hegemonía.

Según Brawn, Ferrari era tan dominante que, para salvaguardar la competitividad del deporte, era imprescindible equilibrar la balanza y obligar al equipo a detenerse.

Brawn: Tuvimos que detenernos

Recordando sus momentos más destacados, Brawn comentó: “La cúspide de mi etapa en Ferrari fue, sin duda, con el coche de 2004. Todo se encajaba a la perfección".

"Me encantaba cómo cada temporada superábamos la anterior, tanto en el funcionamiento del equipo como en la evolución de nuestros coches. Cada mejora, por pequeña que fuera, nos acercaba a alcanzar la perfección y ese modelo fue el reflejo máximo de ese proceso".

“Después de ese éxito, las nuevas normas sobre neumáticos nos frenaron. Habíamos alcanzado un nivel tal de dominio que necesitábamos ser contenidos para mantener la emoción y equidad en la competición. Ahora, desde otro rol, comprendo la frustración de Bernie, Max y de los organizadores. Llegó un punto en que dejar de ganar se volvió sorprendente, en lugar de lo contrario. Sin duda, fue un coche muy especial.”

