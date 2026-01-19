close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
A photo of the Ferrari logo at the USGP in 2018

Leyenda de la F1 admite que la FIA ARRUINÓ a Ferrari con nuevas regulaciones

Leyenda de la F1 admite que la FIA ARRUINÓ a Ferrari con nuevas regulaciones

Nazario Assad De León
A photo of the Ferrari logo at the USGP in 2018

El exdirector de Ferrari, Ross Brawn, afirma que la FIA perjudicó al equipo al introducir cambios en las normativas.

Durante la primera mitad de los 2000, la Scuderia fue imparable: Michael Schumacher se llevó 48 de las 85 carreras disputadas, mientras Rubens Barrichello sumó nueve victorias más.

En una entrevista para F1.com, Brawn destacó su especial aprecio por el coche de 2004. Ese monoplaza, que falló en ganar únicamente tres carreras a lo largo de la temporada, impulsó a Ferrari a conquistar su sexto campeonato consecutivo de constructores. Cada año, el equipo superaba el rendimiento del anterior en tecnología y cohesión, y el coche de 2004 fue la culminación de ese esfuerzo continuo.

Sin embargo, el legendario diseñador y estratega considera que el cambio en las regulaciones de neumáticos al año siguiente fue justo lo que el equipo necesitaba para ver mermada su hegemonía.

Según Brawn, Ferrari era tan dominante que, para salvaguardar la competitividad del deporte, era imprescindible equilibrar la balanza y obligar al equipo a detenerse.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Brawn: Tuvimos que detenernos

Recordando sus momentos más destacados, Brawn comentó: “La cúspide de mi etapa en Ferrari fue, sin duda, con el coche de 2004. Todo se encajaba a la perfección".

"Me encantaba cómo cada temporada superábamos la anterior, tanto en el funcionamiento del equipo como en la evolución de nuestros coches. Cada mejora, por pequeña que fuera, nos acercaba a alcanzar la perfección y ese modelo fue el reflejo máximo de ese proceso".

“Después de ese éxito, las nuevas normas sobre neumáticos nos frenaron. Habíamos alcanzado un nivel tal de dominio que necesitábamos ser contenidos para mantener la emoción y equidad en la competición. Ahora, desde otro rol, comprendo la frustración de Bernie, Max y de los organizadores. Llegó un punto en que dejar de ganar se volvió sorprendente, en lugar de lo contrario. Sin duda, fue un coche muy especial.”

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2476 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Califican a Checo de ILUSO por sus palabras hacia Red Bull
Formula 1

Califican a Checo de ILUSO por sus palabras hacia Red Bull

  • hace 8 minutos
La tarea de Checo y Bottas con Cadillac que asustará a Mercedes y Red Bull
Formula 1

La tarea de Checo y Bottas con Cadillac que asustará a Mercedes y Red Bull

  • 1 hour ago
Colapinto, Checo, Alonso, Sainz y TODO sobre calendario de los días de pruebas de F1 2026
Formula 1

Colapinto, Checo, Alonso, Sainz y TODO sobre calendario de los días de pruebas de F1 2026

  • 2 hours ago
Leyenda de la F1 admite que la FIA ARRUINÓ a Ferrari con nuevas regulaciones
Ferrari

Leyenda de la F1 admite que la FIA ARRUINÓ a Ferrari con nuevas regulaciones

  • 2 hours ago
Haas presenta su nueva decoración para la temporada 2026 de F1
Formula 1

Haas presenta su nueva decoración para la temporada 2026 de F1

  • 2 hours ago
F1 Hoy: FIA anuncia descalificaciones; Oscar Piastri señala a McLaren; Checo Pérez olvida a Red Bull
Formula 1

F1 Hoy: FIA anuncia descalificaciones; Oscar Piastri señala a McLaren; Checo Pérez olvida a Red Bull

  • Hoy 12:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
4.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x