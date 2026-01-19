Haas presenta su nueva decoración para la temporada 2026 de F1

El tercer equipo de Fórmula 1 ha presentado hoy el diseño de su monoplaza para 2026, uniéndose así a la tendencia que ya marcaron Red Bull Racing y Racing Bulls.

Haas ha elegido estos nuevos colores para que Ollie Bearman y Esteban Ocon luzcan su escudería.

La temporada pasada fue muy positiva para Haas, que se situó a un paso del mejor resultado de la parrilla entre once equipos. Ollie Bearman, en su primera campaña completa tras haber disputado unas carreras con Ferrari y Haas, consiguió 41 puntos.

Entre sus actuaciones mejores se destacan Zandvoort, Ciudad de México y São Paulo, donde alcanzó sexto, cuarto y sexto puesto, respectivamente. El joven británico superó en tres puntos a su compañero de equipo, Esteban Ocon, cuyo mejor resultado fue un quinto puesto en China tras la descalificación de varios pilotos de Ferrari.

Nuevo VF-26

Bearman y Ocon continuarán defendiendo los colores de Haas, que en 2026 se conocerá oficialmente como TGR Haas F1 Team.

La sigla TGR hace referencia a Toyota Gazoo Racing, la división de automovilismo del gigante japonés, que reemplaza a MoneyGram como patrocinador principal.

Aunque Toyota no fabrica sus propias unidades de potencia para F1, Haas seguirá contando con la tecnología y la fiabilidad de los motores Ferrari.

