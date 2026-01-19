close global

Credit for photo: Haas F1 Team

Haas presenta su nueva decoración para la temporada 2026 de F1

Haas presenta su nueva decoración para la temporada 2026 de F1

Nazario Assad De León
Credit for photo: Haas F1 Team

El tercer equipo de Fórmula 1 ha presentado hoy el diseño de su monoplaza para 2026, uniéndose así a la tendencia que ya marcaron Red Bull Racing y Racing Bulls.

Haas ha elegido estos nuevos colores para que Ollie Bearman y Esteban Ocon luzcan su escudería.

La temporada pasada fue muy positiva para Haas, que se situó a un paso del mejor resultado de la parrilla entre once equipos. Ollie Bearman, en su primera campaña completa tras haber disputado unas carreras con Ferrari y Haas, consiguió 41 puntos.

Entre sus actuaciones mejores se destacan Zandvoort, Ciudad de México y São Paulo, donde alcanzó sexto, cuarto y sexto puesto, respectivamente. El joven británico superó en tres puntos a su compañero de equipo, Esteban Ocon, cuyo mejor resultado fue un quinto puesto en China tras la descalificación de varios pilotos de Ferrari.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Nuevo VF-26

Bearman y Ocon continuarán defendiendo los colores de Haas, que en 2026 se conocerá oficialmente como TGR Haas F1 Team.

La sigla TGR hace referencia a Toyota Gazoo Racing, la división de automovilismo del gigante japonés, que reemplaza a MoneyGram como patrocinador principal.

Aunque Toyota no fabrica sus propias unidades de potencia para F1, Haas seguirá contando con la tecnología y la fiabilidad de los motores Ferrari.

