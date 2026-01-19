Lo ÚLTIMO de Aston Martin con Newey, Alonso y Honda
Lo ÚLTIMO de Aston Martin con Newey, Alonso y Honda
Aston Martin está a punto de vivir una transformación radical en 2026, cuando entrarán en vigor las nuevas regulaciones de motor y chasis.
Con figuras clave como Adrian Newey y el respaldo de Honda, el equipo aspira a iniciar una nueva era como escudería de fábrica. La gran pregunta es: ¿están realmente preparados para afrontar este reto?
Las nuevas instalaciones en el Campus de Silverstone, que incluyen un túnel de viento propio y un simulador de última generación, ya están en pleno funcionamiento.
Estas inversiones han sido cruciales para enfrentar las exigencias de una normativa que favorece coches más ligeros y compactos, con aerodinámica activa y un papel más importante de la propulsión eléctrica. Aston Martin quiere desde el primer día competir por el título mundial. ¿Lo lograrán?
Desarrollo del motor Honda enfrenta obstáculos
Aunque las aspiraciones son altas y la infraestructura es moderna, el camino no está exento de desafíos. El desarrollo del nuevo motor Honda ha presentado inconvenientes, evidenciados en resultados de pruebas irregulares y en algunas dudas sobre la interpretación de la normativa referente a la relación de compresión. En este aspecto, rivales como Mercedes y Red Bull han sabido capitalizar ciertas oportunidades. Además, Aston Martin se enfrenta por primera vez al reto de diseñar y fabricar sus propias cajas de cambios y suspensiones traseras.
Hasta hace poco, estos componentes se adquirían ya montados a Mercedes. Para 2026, la responsabilidad recaerá por completo en el equipo, que confiará en su personal y en las capacidades del AMR Technology Campus en Silverstone para asegurar la calidad y el rendimiento necesarios.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Newey aspira a convertir a Aston Martin en un equipo de élite
Los expertos confían en el enorme potencial de Aston Martin, reforzado por la incorporación de Newey, quien lidera el diseño del coche 2026. Aunque la infraestructura y la experiencia técnica están garantizadas, algunas voces críticas advierten que luchar directamente por el título mundial en el primer año de la nueva era podría ser demasiado ambicioso. Sin embargo, no cabe duda de que el equipo dará un salto cualitativo importante y se posicionará entre los grandes del deporte.
Título mundial o top cuatro?
Las previsiones señalan que el primer año estará centrado en asimilar la filosofía de Newey y perfeccionar el nuevo motor Honda. A pesar de contar ya con los ingredientes necesarios para el éxito, los analistas consideran que alcanzar un puesto en el top cuatro es un objetivo más realista que la conquista inmediata del campeonato mundial.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Drive to Survive Temporada 8: Fecha de lanzamiento y grandes historias de la exitosa serie de Netflix
- hace 1 minuto
Lo ÚLTIMO de Aston Martin con Newey, Alonso y Honda
- 2 hours ago
El vínculo de Sainz con Ferrari que debería PREOCUPAR a Williams
- 2 hours ago
Califican a Checo de ILUSO por sus palabras hacia Red Bull
- 3 hours ago
La tarea de Checo y Bottas con Cadillac que asustará a Mercedes y Red Bull
- Hoy 16:00
Colapinto, Checo, Alonso, Sainz y TODO sobre calendario de los días de pruebas de F1 2026
- Hoy 14:54
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero