Lo ÚLTIMO de Aston Martin con Newey, Alonso y Honda

Aston Martin está a punto de vivir una transformación radical en 2026, cuando entrarán en vigor las nuevas regulaciones de motor y chasis.

Con figuras clave como Adrian Newey y el respaldo de Honda, el equipo aspira a iniciar una nueva era como escudería de fábrica. La gran pregunta es: ¿están realmente preparados para afrontar este reto?

Las nuevas instalaciones en el Campus de Silverstone, que incluyen un túnel de viento propio y un simulador de última generación, ya están en pleno funcionamiento.

Estas inversiones han sido cruciales para enfrentar las exigencias de una normativa que favorece coches más ligeros y compactos, con aerodinámica activa y un papel más importante de la propulsión eléctrica. Aston Martin quiere desde el primer día competir por el título mundial. ¿Lo lograrán?

Desarrollo del motor Honda enfrenta obstáculos

Aunque las aspiraciones son altas y la infraestructura es moderna, el camino no está exento de desafíos. El desarrollo del nuevo motor Honda ha presentado inconvenientes, evidenciados en resultados de pruebas irregulares y en algunas dudas sobre la interpretación de la normativa referente a la relación de compresión. En este aspecto, rivales como Mercedes y Red Bull han sabido capitalizar ciertas oportunidades. Además, Aston Martin se enfrenta por primera vez al reto de diseñar y fabricar sus propias cajas de cambios y suspensiones traseras.

Hasta hace poco, estos componentes se adquirían ya montados a Mercedes. Para 2026, la responsabilidad recaerá por completo en el equipo, que confiará en su personal y en las capacidades del AMR Technology Campus en Silverstone para asegurar la calidad y el rendimiento necesarios.

Newey aspira a convertir a Aston Martin en un equipo de élite

Los expertos confían en el enorme potencial de Aston Martin, reforzado por la incorporación de Newey, quien lidera el diseño del coche 2026. Aunque la infraestructura y la experiencia técnica están garantizadas, algunas voces críticas advierten que luchar directamente por el título mundial en el primer año de la nueva era podría ser demasiado ambicioso. Sin embargo, no cabe duda de que el equipo dará un salto cualitativo importante y se posicionará entre los grandes del deporte.

Título mundial o top cuatro?

Las previsiones señalan que el primer año estará centrado en asimilar la filosofía de Newey y perfeccionar el nuevo motor Honda. A pesar de contar ya con los ingredientes necesarios para el éxito, los analistas consideran que alcanzar un puesto en el top cuatro es un objetivo más realista que la conquista inmediata del campeonato mundial.

