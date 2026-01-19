Vasseur EXPLOTA tras las terribles noticias de Ferrari para los días de pruebas

Gran pánico en Ferrari, según F1-Insider, basándose en informes procedentes de Italia. El jefe del equipo, Fred Vasseur, perdió el control de sus emociones al enterarse de que el SF26 va quedándose atrás en el desarrollo.

La demora es tan considerable que existe la posibilidad de que Ferrari no esté listo para participar en la primera semana de pruebas en Barcelona, a finales de enero.

El progreso del SF26 se ha visto notablemente retrasado, lo que ha generado serias dudas sobre si el nuevo monoplaza estará en condiciones cuando el mundo de la F1 se traslade a España.

Estos primeros días de test, esenciales para preparar la temporada, podrían ver a Ferrari incumpliendo las expectativas. Según revelaciones, Vasseur recibió la noticia de que el SF26 quizás no pueda debutar en pista durante el primer día en el Circuit de Catalunya, lo que habría desencadenado una reacción explosiva en el francés.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Ferrari trabaja contra reloj para las primeras pruebas

La fecha clave es el 26 de enero de 2026, día en que arrancará la primera sesión de pruebas conjuntas en Barcelona. La presentación oficial del SF26 se ha programado para el 23 de enero en Maranello, seguida de una sesión de shakedown en Fiorano. Esto implica que la construcción del vehículo debe finalizar a más tardar el 22 de enero para cumplir con tan ajustadas fechas.

Vasseur arremete tras recibir malas noticias

Pruebas en Barcelona a puerta cerrada

Al ser informado sobre la crítica situación, se dice que Vasseur "perdió el control de sí mismo". En Maranello se considera que la situación es alarmante, ya que la presión sobre Ferrari es enorme. Tras años con resultados modestos, el equipo no quiere volver a quedarse rezagado en 2026.

Las sesiones de prueba en Barcelona se celebrarán del 26 al 30 de enero de 2026 y se realizarán a puerta cerrada, sin la presencia del público. Durante estos cinco días, los equipos se centrarán en comprobar la fiabilidad de las nuevas unidades de potencia y el funcionamiento de la aerodinámica activa. Los verdaderos niveles de rendimiento para 2026 se descifrarán durante las pruebas públicas en Bahrein en febrero.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!