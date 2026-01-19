Ferrari apunta a DESASTRE tras la división entre Hamilton y Leclerc sobre 2026

Ferrari se perfila para vivir un auténtico desastre en 2026, según advierte el ex piloto de F1 Ralf Schumacher.

El hermano del siete veces campeón y leyenda de Ferrari, Michael Schumacher también compitió en la élite del automovilismo entre 1997 y 2007, sumándose seis victorias en Grandes Premios durante ese periodo.

Hoy en día, el piloto alemán se desenvuelve tanto en el paddock como en internet colaborando con Sky Germany, desmenuzando los temas candentes del deporte. En su primer pódcast del año junto a Peter Hardenacke, analizó el “caos” que, según se comenta, se cierne sobre la Scuderia, y señaló que la pareja de pilotos de F1, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mantiene posturas muy diferentes respecto a su reto para 2026.

Esta semana se dio a conocer en redes sociales el rugido del SF-26, marcando el primer encendido de la nueva máquina de Ferrari. Aunque Hamilton se mostraba radiante en el garaje, la verdadera incógnita es si el siete veces campeón quedará satisfecho con su coche tras las pruebas en Fiorano el próximo 23 de enero.

Schumacher: los rumores en Ferrari no auguran nada bueno

En un reciente episodio del Backstage Boxengasse Podcast, Schumacher repasó cómo podría evolucionar el orden competitivo con el inicio del nuevo ciclo reglamentario en F1.

Sin embargo, sus pronósticos para la próxima temporada no son alentadores para Ferrari, ya que el ex piloto considera que el equipo se encamina hacia otra campaña desastrosa.

Tras rumores no confirmados sobre un contratiempo técnico en Maranello, Schumacher confesó que no espera un buen arranque para Ferrari en 2026, destacando que esa impresión es la que más resalta entre todos los comentarios acerca de la evolución del equipo. “Y parece que el desastre, como ya se desprende entre líneas, vuelve a perseguir a Ferrari”, afirmó el piloto de 50 años.

Schumacher agregó que la escudería italiana está, en efecto, diseñando dos coches diferentes para satisfacer las marcadas diferencias de opinión entre Hamilton y Leclerc.

“Están creando dos coches distintos”, puntualizó. “Casi puedo entenderlo, ya que Charles Leclerc y Lewis Hamilton tienen opiniones totalmente opuestas sobre el vehículo. Si esa es la situación, desde el principio se marca el desastre, como siempre he dicho, porque no es viable desarrollar dos coches a la vez… y Fred Vasseur también lo ha reconocido.

En definitiva, todo esto no augura nada bueno”, concluyó Schumacher.

