Hamilton SONRÍE mientras Ferrari revela su aspirante a la F1 para 2026

Formula 1 legendario, Lewis Hamilton, se mostró muy optimista respecto a su futuro en Ferrari durante la presentación de su coche 2026.

Tras un receso más corto de lo habitual, Hamilton y su compañero Charles Leclerc centran todas sus energías en los preparativos para las pruebas de pretemporada, que se celebrarán a puertas cerradas en Barcelona a partir del 26 de enero.

Antes de unirse al resto de los 10 equipos que competirán en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ambos pilotos visitaron el garaje de Ferrari para ser testigos del primer rugido del motor del SF-26.

Este año marca el inicio de una nueva etapa en la Fórmula 1 con la introducción de unidades de potencia revolucionarias, en sintonía con el nuevo ciclo regulatorio que se extenderá desde 2026 hasta finales de 2030.

Los motores de 2026 apostarán por un mayor uso de la energía eléctrica. La configuración híbrida pasará a tener una distribución 50/50 y contará con un componente de batería (MGU-K) capaz de generar hasta 350 kW, ya que se ha eliminado el anteriormente utilizado MGU-H.

¿Está Hamilton contento con el SF-26?

En un video publicado en los canales oficiales de Ferrari se dio a conocer, por primera vez, el vibrante sonido del motor 2026 mientras Hamilton y Leclerc lo observaban con atención.

El siete veces campeón esbozó una sonrisa y sacó su móvil para documentar el momento, intercambiando impresiones con su compañero monegasco sobre el nuevo coche.

Es posible que parte de su buen humor se deba también a la perspectiva de mejorar esta temporada, especialmente con la llegada de un nuevo ingeniero de carrera a su equipo.

El pasado viernes se anunció que Riccardo Adami, quien trabajó con Hamilton durante la temporada 2025, dejará su cargo en 2026 para incorporarse a la Scuderia Ferrari Driver Academy y asumir la gestión de los coches de pruebas.

Desde su llegada a Maranello, la relación entre Hamilton y su ingeniero no funcionó como se esperaba, lo que derivó en numerosos intercambios acalorados por la radio durante las carreras.

Aunque aún no se ha confirmado quién ocupará el puesto a partir de 2026, tomar la decisión correcta será fundamental para que Hamilton inicie la temporada de la mejor manera, adaptándose junto a su nuevo ingeniero a las exigentes nuevas regulaciones.

