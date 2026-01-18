Problemas para Antonelli y Russell con el MOTOR en Mercedes

Johnny Herbert, ex piloto de Fórmula 1 y analista, ha echado un vistazo al futuro de cara al 2026. Se muestra preocupado por la fiabilidad de las unidades de potencia de Mercedes. Además, prevé que los ingenieros especializados en baterías desempeñarán un papel fundamental en la evolución del deporte.

"Por lo que he oído, Mercedes tuvo problemas al instalar las unidades de potencia en la parte trasera de sus coches, lo que dejó el sistema inoperativo", relata Herbert en una entrevista con JeffBet.

"A pesar de los rumores que los posicionaban como favoritos para 2026, la situación no pinta tan clara. Los equipos trabajan con total discreción en sus talleres, concentrándose en perfeccionar cada detalle. Es normal que surjan pequeños contratiempos al inicio de una nueva temporada con coches y normativas renovadas. La diferencia entre las pruebas de fábrica y la exigencia de la pista es considerable, y aún quedan muchas incógnitas."

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

No es seguro que McLaren retome su papel de referente

Los cambios previstos para 2026, especialmente la distribución casi 50/50 entre motor de combustión y potencia eléctrica, plantean nuevos desafíos. "El panorama es totalmente distinto; no podemos dar por sentado que McLaren se mantendrá como un referente", puntualiza Herbert.

La introducción de la aerodinámica activa, la eliminación del MGU-H y la repartición equitativa entre la batería y el motor complican aún más la situación. El reto se centra en conseguir que la batería rinda el mayor tiempo posible, un aspecto que ya ha resultado problemático en las simulaciones.

La tecnología ha evolucionado de forma impresionante en los últimos años, lo que hace que optimizar el uso de la batería sea ahora prioritario. Según Herbert, expertos de la Fórmula E, reconocidos por su manejo de la eficiencia en baterías y en configuración de software, están siendo reclutados para colaborar en la Fórmula 1. Este aspecto será el principal inconveniente de la temporada, ya que la degradación de la batería podría influir notablemente en las carreras, obligando a los pilotos a ajustar sus estrategias para evitar colisiones y mantener el rendimiento.

Welke verandering in 2026 verwacht je dat de grootste impact zal hebben? De nieuwe batterij-eisen en energiebeheer. 36 % De introductie van actieve aerodynamica. 4 % Het wegvallen van de MGU-H. 1 % De 50/50 verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen. 60 % 107 votos ¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium! ¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!