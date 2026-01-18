FIA decidirá sobre la legalidad del Mercedes de Antonelli y Russell

Mercedes estaría probando una power unit para la temporada de F1 2026 que permite manipular la relación de compresión.

En los próximos días se mantendrán conversaciones con la FIA y los proveedores de motores para definir si este truco debe considerarse ilegal. GPFans nos cuenta por qué se espera que las “Flechas Plateadas” salgan impunes de esta maniobra.

Según el reglamento 2026, en concreto el artículo C5.4.3, ningún cilindro podrá tener una relación superior a 16:1 cuando se mida a temperatura ambiente, es decir, con el motor frío. Una relación mayor aportaría mayor eficiencia, pero mientras que desde 2014 hasta el año pasado se permitía llegar a 18:1 en F1, a partir de la próxima temporada el límite se reduce a 16:1.

Se esperan protestas

Mercedes ha interpretado la norma de forma que la relación de compresión cumpla el límite de 16:1 únicamente en condiciones de frío. Una vez que el motor se calienta en pista, dicha relación ya no cuenta para el control reglamentario. Asimismo, tanto Red Bull Powertrains como Ford habrían explorado este truco, aunque finalmente decidieron no arriesgarse. Se anticipan manifestaciones de Audi, Ferrari y Honda, siendo Audi el oponente más crítico.

Es totalmente razonable que la FIA compruebe la relación de compresión solo a temperatura ambiente. Medir con precisión las dimensiones de los cilindros y pistones en plena carrera resulta prácticamente imposible, y la mayoría de las especificaciones técnicas se verifican en condiciones de frío.

Si se interpretaran las normas considerando únicamente el rendimiento en pista, se abrirían numerosas lagunas legales. Además, las dimensiones de los componentes varían constantemente durante una competición, ya que materiales como el acero o el aluminio se expanden bajo presión y altas temperaturas.

Por ello, no es descartable que otros equipos como Audi, Ferrari, Honda y Red Bull-Ford superen el límite de 16:1 al calentar el motor, aunque parece que Mercedes ha sido el que más ha sabido aprovechar esta táctica.

