¡Williams anuncia SUSTITUTO para Sainz en F1!
Williams ha confirmado quién será el reserva para cualquier eventualidad con Carlos Sainz o Alex Albon en la temporada 2026.
Luke Browning se suma oficialmente como piloto suplente del equipo de Fórmula 1. Sin embargo, su actividad no se limitará a permanecer en el pit lane, ya que el joven británico también competirá en otra categoría.
Browning es uno de los pocos pilotos que no comenzó su carrera en el karting. Inició en las Junior Saloon Cars y pronto se destacó al ganar varias carreras en los Ginetta Juniors.
En 2020 se proclamó campeón de la Fórmula 4 británica, y dos años después se llevó el título en el campeonato GB3. En 2023, dejó su huella en el prestigioso Gran Premio de Macao y obtuvo el tercer puesto en la FIA Fórmula 3.
La temporada pasada, compitió en la FIA Fórmula 2, donde tras nueve podios, incluyendo una victoria, finalizó en la cuarta posición.
Browning en la Fórmula 1 y la Super Formula
Tras dos años como piloto de pruebas de Williams, Browning ha pasado a ocupar el rol de suplente, algo que muchos esperaban. Además de su compromiso con Williams, el piloto competirá en la Super Formula en Japón con el equipo Kondo Racing. En GPFans ya se le conocía por sus capacidades y potencial para desempeñar un papel decisivo en el equipo.
"Estoy muy contento de empezar esta temporada como piloto suplente en Williams", declaró Browning.
"El programa de formación ha sido crucial para mi desarrollo. Me han apoyado tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2, y me han permitido familiarizarme con las modernas monoplazas de F1 a través de pruebas y entrenamientos libres. Espero con ilusión trabajar junto a Alex [Albon] y Carlos [Sainz] para llevar al equipo a un nuevo nivel en esta nueva era de la Fórmula 1."
