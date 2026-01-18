TODO sobre la familia de Alonso: padres, hermana y su gran amor Melissa

Fernando Alonso es un icono de la Fórmula 1 con una carrera impresionante, repleta de dos campeonatos mundiales y numerosas victorias. Pero, ¿quién está detrás del piloto?

La familia de Fernando ha sido fundamental tanto en su infancia como en su carrera actual. Y en lo que respecta al amor, GP Fans ha investigado a fondo este lado menos conocido de su vida.

Sus padres, José Luis Alonso y Ana Díaz, provienen de una familia obrera en Oviedo, España. José Luis trabajaba como mecánico en una fábrica y era un apasionado del karting aficionado, llegando incluso a construir un kart para sus hijos; un detalle que encendió la pasión de Fernando por el automovilismo.

Ana Díaz, por su parte, laboraba en una tienda departamental, cosiendo y adaptando los trajes y accesorios de carrera de Fernando para ahorrar en el presupuesto familiar. Hoy en día, su presencia sigue siendo constante en el paddock. La información sobre los abuelos de Fernando es escasa, por lo que se desconoce si aún viven.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

La hermana Lorena Díaz apoya a Fernando Alonso desde las sombras

Fernando también cuenta con una hermana mayor, Lorena Díaz. Inicialmente, se suponía que ella heredaría el kart de su padre, pero su falta de interés por las carreras permitió que el pequeño Fernando aprovechara esa oportunidad. Con el tiempo, Lorena optó por una carrera en el ámbito de la medicina y, aunque se mantuvo en segundo plano, siempre ha brindado un apoyo constante a su hermano.

En el ámbito personal, Fernando ha vivido diversas relaciones. Entre 2006 y 2011 estuvo casado con Raquel del Rosario, vocalista de la banda española El Sueño de Morfeo. Posteriormente, se casó dos veces más, matrimonios que culminaron en divorcio: primero con la presentadora de televisión Lara Álvarez y luego con la modelo italiana Linda Morselli.

Desde 2023, mantiene una relación con Melissa Jiménez, periodista deportiva especializada en automovilismo. Melissa, hija del jefe de ingeniería del equipo Aprilia MotoGP, ya es madre de tres hijos de una relación anterior. La pareja espera dar la bienvenida a su primer hijo juntos en marzo de 2026, lo que marcará el debut en la paternidad de Fernando.

Aunque Fernando Alonso aún no es padre, próximamente se embarcará en esta nueva etapa. La llegada del bebé coincide con el inicio de la temporada de Fórmula 1 de 2026. Se rumorea que el nuevo integrante de la familia nacerá también en marzo. Queda por verse cómo influirá esta nueva responsabilidad en el comienzo de la temporada y si el piloto tendrá que ajustar algunas de sus obligaciones en la F1.

Personas clave en la vida de Fernando Alonso Relación Nombre Profesión/Rol Detalles Padres José Luis Alonso y Ana Díaz Mecánico / Karting aficionado y Empleada de tienda Construyeron un kart para Fernando; la madre cosía su indumentaria de carrera. Hermana Lorena Díaz Medicina Apoya a Fernando en segundo plano. Exesposa Raquel del Rosario Cantante (El Sueño de Morfeo) Casada de 2006 a 2011. Exesposa Lara Álvarez Presentadora de TV Casada después de Raquel del Rosario. Exesposa Linda Morselli Modelo Casada después de Lara Álvarez. Actual pareja Melissa Jiménez Periodista deportiva (automovilismo) Hija del jefe de ingeniería de Aprilia MotoGP, madre de tres hijos y espera un bebé en marzo de 2026.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!