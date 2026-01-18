close global

﻿
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Ferrari realiza cambio DRÁSTICO para ser aspirante al título

Nazario Assad De León
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Ferrari trasladará parte de su personal del programa de World Endurance Championship y Hypercar al equipo de Fórmula 1, buscando llevar esa cultura ganadora al equipo.

La escudería lleva tiempo obteniendo mejores resultados en las carreras de resistencia que en la máxima categoría del automovilismo.

Para Ferrari, los próximos años representan la oportunidad perfecta para recuperar la gloria en dirección a Maranello.

En 2024, el equipo logró terminar segundo en el campeonato de constructores, pero en 2025 los resultados fueron escasos, a excepción de la victoria en la carrera sprint en China. Con varios equipos de competición en su haber, la Scuderia ya ha empezado a reorganizar su plantilla.

El equipo de F1 de Ferrari lleva tiempo sin levantar vuelo

Desde 2007, Ferrari espera un nuevo campeón mundial entre sus pilotos. El último título de constructores data de 2008.

Mientras tanto, en las carreras de resistencia el equipo ha obtenido logros notables: en su regreso en 2023 ganó de inmediato las 24 Horas de Le Mans, repitiendo el éxito en 2024 y sumándolo en 2025. Además, en el campeonato del WEC se alzó con otro título.

Con la intención de potenciar al equipo de Fórmula 1, Ferrari opta por trasladar a profesionales experimentados en carreras de resistencia.

La meta es capitalizar el conocimiento acumulado en ese ámbito para competir de forma consistente en la máxima categoría y volver a luchar por los títulos.

Más noticias

