Colapinto Noticias Hoy: El argentino, entre los FAVORITOS; El RECLAMO de Checo Pérez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 17 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: URGENTE - El argentino, entre los FAVORITOS para 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El RECLAMO de Checo Pérez al argentino en redes. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!