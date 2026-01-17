El RECLAMO de Checo Pérez a Franco Colapinto en redes

Sergio Pérez le hizo un reclamo a Franco Colapinto en redes sociales por una foto subida por el argentino.

El corredor de Alpine utilizó su cuenta de Instagram y se unió a la tendencia actual de publicar fotos o momentos del año 2016. En una de las fotos publicadas por Franco, aparece Checo.

La estrella de Cadillac se presentó en la caja de comentarios y dejó el siguiente mensaje: "Buena foto, me hiciste sentir viejo", acompañado de un emoji con una cara riéndose.

El piloto sudamericano se lo tomó con el buen rollo de siempre y le contestó así: "Naaaa, viejos son los trapos! vos sos un pibe todavía!!!! Y año debut este 2026!!!", que también acompañó de caras con risa.

Relacionado: URGENTE: Franco Colapinto, entre los FAVORITOS para 2026

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!