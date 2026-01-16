OFICIAL: Red Bull presenta su auto 2026 con un cambio HISTÓRICO para enfrentar a Checo

Red Bull Racing presentó su monoplaza para la temporada 2026, año en el que se enfrentarán a Sergio Pérez.

Esta noche, el 15 de enero, el equipo de Max Verstappen brilló en Detroit presentando los nuevos y brillantes diseños de su RB22, luciendo la imagen renovada en la Motor City, mientras en la fábrica de Milton Keynes se espera que el equipo ya descanse profundamente.

A fresh coat of paint for a brand-new era 🎨@FordRacing || #RedBullRacing pic.twitter.com/C4obLVXHI4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026

Cabe destacar que, aunque los diseños que se presentan serán los utilizados en pista el próximo año, la versión definitiva del coche para 2026 no se mostrará hasta el final de la pretemporada e incluso se rumorea que algunos equipos no mostrarán su versión de competición completa hasta el primer entrenamiento libre en Melbourne.

Esta semana en Detroit no se presentará únicamente un diseño, pues Red Bull y Racing Bulls comparten el evento, lo que permitirá a los aficionados ver por primera vez cómo lucirán Liam Lawson y Arvid Lindblad en 2026.

El equipo llega tras su mejor temporada desde 2021, habiendo conseguido el sexto puesto en el campeonato de constructores con la dupla de Lawson e Isack Hadjar, este último logrando su primer podio en F1 en solo su 14ª carrera.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

