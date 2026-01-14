Ferrari ILUSIONA gracias a un experimento sorprendente

Ferrari ha iniciado una innovadora colaboración en el desarrollo de unidades de potencia, apostando por experimentar con un concepto nada convencional.

2026 se perfila como un año de cambios drásticos para la Fórmula 1, donde se prevé triplicar el papel de la energía eléctrica. Los nuevos motores híbridos V6 turbo de 1.6 litros funcionarán en una proporción 50/50 entre energía eléctrica y motor de combustión interna. Además, los motores de combustión podrán operar con combustibles 100 % sostenibles, lo que forma parte del ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030.

Los pilotos, por su parte, deberán aprender a manejar mejor la batería a lo largo de cada vuelta, contando además con un innovador "modo de adelantamiento" que podría influir decisivamente en el rendimiento. Ferrari, que busca recuperarse tras una desastrosa temporada 2025, parece haber ideado un plan inteligente para lograr pequeñas ganancias que podrían marcar la diferencia.

Según informa Motorsport.It, el equipo ha empezado a probar simultáneamente culatas fabricadas en aluminio y en una nueva aleación de acero. Hasta ahora, el aluminio era considerado el material ideal para estas piezas, pero debido a que el peso mínimo de las unidades de potencia se elevará a 150 kg en 2026, Ferrari apuesta por el acero. Este material, aunque algo más pesado, permite soportar mayores presiones y temperaturas durante el proceso de ignición, lo que se traduce en una combustión más eficiente.

Sin embargo, la durabilidad de estas nuevas culatas genera inquietud, ya que se permite utilizar tan solo cuatro motores por temporada. Frente a este reto, se comenta que Ferrari ha contado con la ayuda de AVL, especialistas austriacos en tecnologías híbridas, para perfeccionar el diseño. Los progresos alcanzados en los últimos meses han convencido al equipo de concentrarse en la opción de las culatas de acero.

¿Podrá Ferrari adelantar a sus rivales en 2026?

Por tercera vez en siete temporadas, Ferrari terminó el año 2025 sin lograr ni una sola victoria en Gran Premio.

Esta situación resultó especialmente decepcionante para el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, quien se sumó al equipo con la esperanza de disputar un histórico octavo título, pero ni siquiera consiguió subir al podio.

Tanto Hamilton como Charles Leclerc se vieron afectados por las inconsistencias del SF-25 y ahora esperan que el equipo les proporcione una maquinaria más competitiva en 2026.

Con los nuevos cambios en la normativa, el panorama de la competición está a punto de cambiar. Aunque Mercedes se perfila como el favorito para adaptarse a estas modificaciones, Ferrari confía en que podrá cerrar la brecha y luchar más fuerte por las victorias durante la próxima temporada.

