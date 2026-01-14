¡Cambio INMEDIATO para Antonelli! Wolff adelanta un nuevo papel para Russell

Toto Wolff, ha insinuado que su piloto estrella, George Russell, podría tener un papel aún más destacado a partir del próximo año. Recientemente, Russell firmó un nuevo contrato que lo mantendrá en el equipo por varios años, y su compañero adolescente, Kimi Antonelli, también ha renovado.

El piloto de 27 años asumió una función de liderazgo en el 2025 tras la salida de su excompañero, siete veces campeón mundial Lewis Hamilton. Ahora, Wolff sugiere que Russell podría ampliar su influencia dentro de la red de Mercedes-AMG, ayudando a impulsar la marca en calidad de embajador.

Russell apunta a luchar por el campeonato de pilotos en 2026, temporada en la que se implementarán nuevas regulaciones. Wolff comentó en una entrevista para Forbes: "El recorrido de George es excepcional: no solo es un piloto brillante y un embajador leal de Mercedes-AMG, sino también un emprendedor destacado". Además, entiende tanto las exigencias de la competición como los desafíos de desarrollar negocios tecnológicos.

Wolff añadió: "Encontrar a alguien que comprenda a la perfección tanto el mundo del automovilismo como el tecnológico es algo único, y confiamos en que sabrá aprovechar nuestra red en Estados Unidos".

¿Podrá Mercedes conquistar el campeonato en 2026?

Se rumorea que Mercedes es el equipo mejor posicionado para enfrentar los profundos cambios regulatorios que se avecinan en la próxima temporada, lo que ha despertado las expectativas de que Russell y Antonelli se involucren en la lucha por el título. Recordemos que en 2014, al introducirse un nuevo y ambicioso conjunto de normas, Mercedes se impuso y dominó la Fórmula 1, consiguiendo ocho títulos consecutivos entre 2014 y 2021.

Cabe mencionar que el equipo también suministra unidades de potencia a McLaren, Aston Martin y Alpine, por lo que dominar estas nuevas normativas podría beneficiar a todos. Sin embargo, si Mercedes logra perfeccionar tanto las reglamentaciones del motor como las normas de diseño de chasis, se posicionará de forma muy fuerte frente a sus rivales.

Los monoplazas del 2026 serán más pequeños, ágiles, estrechos y ligeros en comparación con la era del ground effect. Las alas delanteras se reducirán en 10 cm y contarán con un alete activo de dos elementos, mientras que la trasera dispondrá de un alete de tres elementos, eliminándose el alerón inferior. Estas modificaciones son clave para disminuir la turbulencia o "aire sucio" que el año pasado dificultó las maniobras de adelantamiento.

