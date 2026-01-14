El acuerdo con Ferrari OBSTACULIZA el progreso de un equipo de F1

Un director del equipo de F1 ha confesado que el acuerdo con Ferrari, pese a ofrecer ventajas, también ha limitado su evolución.

Haas es cliente de motores Ferrari desde su debut en la F1 en 2016 y depende además de utilizar el simulador de Ferrari en Maranello. Aunque esta colaboración les ha permitido acceder a una herramienta crucial, la mayoría del equipo de ingenieros permanece en Banbury, Reino Unido, lo que genera complicaciones logísticas.

Por fortuna, la relación con Toyota Gazoo Racing ha marcado un nuevo rumbo. Así, Haas ha podido instalar su primer simulador propio en Banbury, que se pondrá en funcionamiento entre mayo y junio de 2026.

Toyota y Haas forjaron el año pasado una alianza plurianual, y en la temporada 2026 la marca japonesa será su patrocinador principal. ¿Qué significa esto para la relación de Haas con Ferrari?

¿Continuará la relación entre Haas y Ferrari?

En declaraciones a The Race, el director del equipo Haas, Ayao Komatsu, explicó la alianza con Toyota y admitió que la logística para usar el equipamiento de Ferrari les ha frenado.

Sobre el simulador en Banbury, Komatsu comentó: "Es muy importante, ya que contamos con el simulador de Ferrari en Maranello. Sin embargo, no es lo ideal porque la mayoría de nuestro equipo de ingeniería está en el Reino Unido, el tiempo es limitado y, además, se encuentra en Italia. Por ello, la gestión ha resultado bastante complicada."

Añadió: "Lo ideal habría sido disponer de este recurso al menos medio año antes, ya que para las nuevas regulaciones de 2026 el simulador será aún más esencial. No podemos contar con ese acceso de inmediato, pero sin duda representa un avance significativo para el equipo."

A pesar de la alianza con Toyota, Haas sigue manteniendo una colaboración técnica con Ferrari hasta 2028, que les proporciona la potencia necesaria bajo el nuevo reglamento.

El futuro más allá de 2028 sigue siendo incierto para Haas. Toyota, por su parte, no tiene planes de volver a suministrar motores en la F1, tras detener la producción en 2009. No obstante, la implicación de la marca japonesa podría influir en la alineación de pilotos, ya que uno de sus objetivos es fomentar el talento joven local.

Esta situación podría repercutir en las aspiraciones del piloto respaldado por Ferrari, Ollie Bearman. Por otro lado, dada la reciente lucha de Lewis Hamilton con el Scuderia, es posible que el joven encuentre oportunidades de competir con determinación antes de tener que afrontar mayores responsabilidades.

