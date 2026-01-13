ÚLTIMA HORA: Cadillac sorprende y revela el monoplaza de Checo

Checo Pérez ya conoce cómo se verá el monoplaza de Cadillac con el que debutará en la pista.

Espera un poco más: aún no veremos las liveries oficiales de 2026 en los monoplazas, ya que cada escudería las irá revelando en las próximas semanas.

Sin embargo, Cadillac ha adelantado una pista al presentar una librea muy especial para la shakedown que se celebrará en Barcelona.

A partir de 2026, la Fórmula 1 vivirá una auténtica revolución. Las nuevas regulaciones de motores y cambios en la aerodinámica obligan a todos los equipos a reinventarse.

Queda por ver quiénes competirán por los podios, qué fabricantes sorprenderán con motores fiables y quiénes tendrán problemas con sus fuentes de potencia. Además, este año el grid contará con once equipos en lugar de diez, lo que eleva a 22 el total de coches gracias a la incorporación de Cadillac.

Primera librea revelada

Aunque aún falta ver las librea oficiales de carrera de este año, el equipo estadounidense no ha sabido esperar y ha mostrado al mundo su primer diseño.

Se trata, sin embargo, de una librea temporal creada para la shakedown en Barcelona, no de la que se utilizará en competición.

Cadillac explica que «esta librea se utiliza durante la fase de desarrollo del automóvil para realizar pruebas de aerodinámica, rendimiento e integración, antes de definir el diseño definitivo».

This is our Barcelona Shakedown livery. Here's what that means: pic.twitter.com/pkXBFvd0hy — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 13, 2026

