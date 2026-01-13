REVELADO: La razón por la que la vida después de Hamilton será MUY DIFÍCIL en Ferrari

Oliver Bearman, ha sido vinculado recientemente con un posible traspaso a Ferrari para sustituir a Lewis Hamilton. Sin embargo, la gran pregunta es si él realmente desea abandonar Haas.

Su temporada de novato estuvo llena de altibajos, pero su velocidad natural es innegable, lo que le permitió superar en el campeonato de pilotos a un compañero de equipo con mucha más experiencia, Esteban Ocon.

El joven de 20 años incluso consiguió un impresionante cuarto puesto en el Gran Premio de México, un resultado histórico para Haas. Estas actuaciones han encendido las especulaciones sobre un traspaso a Ferrari, al que Bearman ya tiene vínculos desde su paso por la academia de pilotos jóvenes de la Scuderia.

El decepcionante debut de Hamilton en Ferrari, tras su salida de Mercedes, pasó desapercibido en términos de podios, y a pesar de ser siete veces campeón, solo logró un sexto puesto en el campeonato de pilotos mientras Ferrari finalizaba cuarto en constructores.

Con 2026 marcando el fin de su contrato actual, es probable que, de repetir una temporada similar a 2025, la Scuderia opte por no renovar, sobre todo cuando pueden contar con un talento como Bearman a un coste mucho menor.

Comentarios recientes de Bearman sugieren que podría no estar interesado en un equipo de gran envergadura, ya que valora la ausencia de “política” en un grupo más reducido como Haas. Aunque reconoce a Ferrari como su objetivo a largo plazo, insiste en que aún tiene mucho que construir junto a Ocon y no quiere precipitarse en abandonar el ambiente en el que se está forjando algo especial desde sus inicios.

"Sí, debuté con Ferrari, por lo que siempre he sentido esa conexión gracias a la academia, y sigo formando parte de ella", declaró Bearman a Sky Sports F1. "Mantenemos una relación muy cercana, lo que hace de ellos un objetivo natural. Sin embargo, siento que apenas comienzo en Haas y confío en que aquí podemos lograr grandes cosas. Disfrutamos de las ventajas de un equipo pequeño, donde la ausencia de política permite que, como novato, pueda contribuir significativamente en la construcción de nuestro proyecto."

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Sentirán los demás pilotos lo mismo respecto a Ferrari?

Es posible que esta respuesta diplomática de Bearman quiera evitar tensiones con su actual escudería, ya que lo más pronto que podría llegar a Ferrari sería en 2027. ¿Pero qué pensarán otros pilotos que han observado de cerca a la Scuderia este año?

El rendimiento del monoplaza de Ferrari en 2025 dejó mucho que desear, culminando nuevamente la temporada sin victoria en ninguna carrera. Además, el ambiente en Maranello se ha visto marcado por episodios de tensión, como los enfrentamientos entre Hamilton y su ingeniero de pista, Riccardo Adami, y la incertidumbre en el futuro del jefe del equipo, Fred Vasseur. Las declaraciones del presidente de Ferrari, John Elkann, sobre que Hamilton y Charles Leclerc deberían “hablar menos”, han contribuido a crear un entorno poco atractivo.

Si Ferrari sigue anclado en la media, ¿por qué los mejores talentos querrían unirse a ellos? Ante la posible frustración de Leclerc, quien aún no ha logrado pelear por un campeonato pese a su evidente potencial, es probable que la Scuderia busque renovar dos pilotos de calibre similar a los de Hamilton y Leclerc. La verdadera preocupación para Ferrari es si lograrán, como en años anteriores, atraer a la élite del automovilismo.

Esta situación ha llevado incluso a que el expiloto Jean Alesi exprese su inquietud por el futuro del equipo, históricamente reconocido como el escuadrón más exitoso en la historia de la Fórmula 1.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!