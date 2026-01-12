close global

George Russell and Kimi Antonelli

Estrellas de Mercedes RESPONDE sobre las aspiraciones de 2026

Nazario Assad De León
George Russell and Kimi Antonelli

George Russell se muestra cauteloso ante el futuro del equipo de Mercedes, especialmente con la llegada de las nuevas reglas de Fórmula 1 en 2026.

Según él, apostar todo su dinero a Mercedes sería una jugada muy arriesgada. La transformación que se avecina es tan profunda que resulta imposible prever quién saldrá beneficiado al final.

Los cambios en los reglamentos aerodinámicos recuerdan, en cierta medida, aquellos años en que Mercedes dejaba atrás a toda la competencia. Los coches serán más pequeños y ligeros, contarán con sistemas de aerodinámica activa tanto en el alerón delantero como en el trasero, y sus motores incorporarán un 50% de tecnología eléctrica y funcionarán con biocombustibles, entre otras innovaciones.

Con modificaciones de tal magnitud, es difícil determinar qué escudería aprovechará mejor la nueva situación, incluso con el motor de Mercedes como uno de los favoritos.

Russell sigue siendo cauteloso

En declaraciones a Auto Motor und Sport, Russell admitió que, a pesar de la posición privilegiada en la parrilla, es importante mantenerse realista. Aun cuando la potencia de los motores Mercedes vuelva a brillar, recordó que "Mercedes ha establecido el estándar en este aspecto desde hace años".

Sin embargo, añadió que cada equipo y fabricante debe valerse por sí mismo. "Sería un error poner todas mis fichas en Mercedes", concluyó con firmeza.

El jefe del equipo, Toto Wolff, tampoco se arriesga a hacer predicciones sobre las capacidades del escudería en esta nueva era. Según sus palabras, es difícil determinar si los objetivos actuales responden realmente al nivel de ambición que se necesita. Wolff recordó los logros de Mercedes entre 2014 y 2021, pero dejó claro que la situación de 2026 será totalmente diferente.

"En 2014, contábamos con el primer coche completo en la banca de pruebas, con un motor que demostraba ser más fiable que los de los demás. Nadie completaba vueltas en el primer día de test, excepto nosotros. Lo mismo se replicó el segundo día. Es un contexto completamente distinto, sumado a que la competencia es mucho más feroz hoy en día", puntualizó.

