¿Lo quieren de regreso? El gesto de Mercedes a Hamilton muestra que sigue siendo del equipo

Mercedes F1 ha demostrado un bonito gesto hacia Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, a través de las redes sociales, en un claro recordatorio de que su ex piloto sigue siempre presente en la memoria del equipo.

Hamilton defendió los colores de Mercedes durante 12 temporadas (2013-2024), consiguiendo seis campeonatos de pilotos y contribuyendo al logro de ocho títulos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021. Tras varios años de resultados menos satisfactorios, el británico se marchó a Ferrari para la temporada 2025, pero en Maranello las cosas tampoco llegaron a encajar como esperaba.

En 2025, el piloto de 41 años ni siquiera consiguió subir al podio en ninguna gran premio con su nueva escudería, terminando en el sexto puesto del campeonato de pilotos y sumando 86 puntos menos que su compañero de equipo, Charles Leclerc. Algunos analistas incluso han especulado sobre un posible final de su carrera en la Fórmula 1.

Aun así, Mercedes sigue mostrando su cariño a Hamilton. El recuerdo quedó plasmado al incluirlo en la lista de estrellas del equipo que cumplen años en enero. El 7 de enero, Hamilton llegó a los 41 años y fue mencionado en una publicación en Instagram del diario de cumpleaños de Mercedes, junto a figuras actuales como Doriane Pin y Frederik Vesti, el director del equipo Toto Wolff y el siete veces campeón Michael Schumacher, cuya última etapa estuvo ligada a Mercedes antes de retirarse en 2012.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Hamilton apunta a un retorno en 2026

Tras celebrar su cumpleaños, el piloto británico compartió en Instagram una actualización sobre su receso invernal y cómo afronta el 2026 día a día en la búsqueda de recuperar su mejor forma en la pista.

En su publicación, Hamilton expresó: "Otro retorno. Estoy increíblemente agradecido por este descanso. Es tiempo de desconectar, recargar energías y encontrar algo de paz interior. Disfrutar momentos con la familia y amigos, reír y descansar, ha sido justo lo que necesitaba después de un año muy agotador. En un mundo que avanza tan rápido y nos arrastra en mil direcciones, desconectar verdaderamente ha sido una sensación maravillosa."

El ex piloto de Mercedes reflexionó sobre comenzar el nuevo año con cambios positivos: "Soy consciente de que entramos en el Año del Caballo y dejamos atrás el Año de la Serpiente. Es el momento de cambiar. Es hora de establecer nuevas rutinas, dejar atrás viejos hábitos y trabajar en nuestro crecimiento. Suelta aquello que no te aporta. Puede llevar tiempo, y habrá cosas de las que no te podrás desprender de inmediato, pero todo comienza con el primer paso."

"Por más caótico que pueda parecer el mundo, espero que te mantengas concentrado en vivir al máximo. Sé tú mismo y nunca olvides quién eres. Aprendí mucho de muchos de ustedes en 2025, y jamás lo olvidaré. Su apoyo significa todo para mí y yo también estoy aquí para ustedes. No están solos. Sigamos avanzando un día a la vez."

Luego de una temporada 2025 complicada, Hamilton confía en que las nuevas normas que se implementarán en 2026 no solo permitan a Ferrari cerrar la brecha con sus rivales, sino también le den la oportunidad de pilotar una generación totalmente renovada de monoplazas, quizás más acorde a sus habilidades en pista.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!