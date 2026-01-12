George Russell vivió un momento de locura en el Gran Premio de Mónaco a principios de este año, lo que le costó la posibilidad de participar en la totalidad de las vueltas durante la temporada 2025, demostrando que, a pesar de su veteranía, en ocasiones Andrea Kimi Antonelli.

Su rendimiento en esa campaña fue sólido: logró dos victorias y se ubicó en la cuarta posición del campeonato de pilotos. El piloto británico asumió con seriedad su rol de líder en Mercedes, al lado del novato adolescente Kimi Antonelli, sucediendo al siete veces campeón Lewis Hamilton.

Aunque su objetivo es competir por el título el próximo año, por ahora puede disfrutar del invierno tras una temporada destacada.

Russell estuvo a punto de convertirse en el único piloto de la temporada en disputar las 1444 vueltas del calendario de F1. Con una desafortunada maniobra en Mónaco, fue él quien dejó de completar la totalidad de las vueltas. En total, recorrió 1442 de las 1444 vueltas. Durante esa carrera, concluyó dos vueltas por detrás del ganador Lando Norris tras recibir una penalización tardía.

El piloto mantuvo una reñida lucha con Alex Albon por el noveno puesto en los estrechos trazados de Mónaco. Tras decidir tomar la penalización en lugar de ceder la posición, los comisarios de carrera, sabiendo que no había intentado realmente sortear la chicana, le impusieron una penalización de paso, lo que acabó con sus aspira­ciones ese día y lo relegó al undécimo puesto.

Las esperanzas de Russell para 2026

Se comenta que Mercedes está en la mejor posición para dominar los cambios reglamentarios que se avecinan en la Fórmula 1 en 2026, lo que promete alterar el orden competitivo de la categoría.

El director del equipo, Toto Wolff, ha declarado que las nuevas unidades de potencia podrían permitir que los monoplazas alcancen velocidades de hasta 400 km/h, mientras el equipo impulsa con fuerza el desarrollo de los chasis según las nuevas normas.

Russell, que recientemente renovó su contrato con el escudería de Brackley, confía en poder montar una seria lucha por el título siempre que cuente con un coche capaz de competir al más alto nivel. Junto a su joven compañero Kimi Antonelli, Mercedes cuenta con una plantilla que ofrece muchas emociones para la temporada 2026 y los años venideros.

