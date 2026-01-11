Russell revela cómo la guerra en Mercedes le ESTALLÓ en la cara

George Russell reveló que el año pasado, al reducir un poco la agresividad, consiguió obtener mejores resultados para Mercedes.

Esta lección, aprendida en la dura convivencia junto a Lewis Hamilton, marcó un punto crítico en su carrera, permitiéndole afinar su estilo de pilotaje y adaptarse al exigente entorno de la F1.

El piloto británico se trasladó a Mercedes procedente de Williams en 2022, donde se alineó junto al siete veces campeón del mundo.

Aunque ese año la escudería alemana registró una notable baja en rendimiento, para Russell significó un gran avance en cuanto al potencial del monoplaza. Sin embargo, en 2023 vivió una temporada complicada, pues se excedió intentando demostrar su valía al lado de su célebre compañero.

Más allá del límite

Russell finalizó la temporada en octava posición en el campeonato, mientras que Hamilton logró un impresionante tercer puesto.

"Durante mi tiempo con Lewis, sentí la necesidad de empujarme para descubrir todo mi potencial", declaró, explicando que quiso ir más allá de sus límites para ver hasta dónde podía llegar, especialmente durante el desafiante 2023.

El piloto añadió: "No me bastaba competir por un podio; mi objetivo era romper mis propios límites y conseguir resultados superiores, en lugar de asentarnos con un podio o un cuarto puesto. Esa estrategia, sin embargo, tuvo sus efectos negativos, por lo que el año pasado opté por moderar mi impulso y obtuve mejores resultados".

