¿Se une a Antonelli? Verstappen DEFINE su futuro con Mercedes
Max Verstappen ha confirmado en una entrevista con la BBC que ha mantenido conversaciones con Mercedes sobre una posible mudanza.
Sin embargo, el piloto neerlandés aclara que el diálogo fue siempre amistoso y transparente, sin llegar a concretar planes definitivos.
El rumor de un posible cambio a Mercedes se encendió cuando George Russell comentó, poco antes del Gran Premio Británico, que el piloto de Red Bull estaba en negociaciones con el equipo alemán.
Cabe recordar que Toto Wolff, jefe de Mercedes, ya vivió una situación similar en 2014 cuando intentó fichar al tetracampeón, alimentando los rumores sin negar directamente que se estaban produciendo conversaciones.
Abierto y cordial
El piloto de Limburg, que tiene contrato con Red Bull hasta 2028, afirma: "No voy a mentir, sí hubo conversaciones".
No obstante, añade: "Todo fue muy amistoso y transparente, nada más que eso." Con 71 victorias desde su debut en Red Bull, la decisión de Verstappen de quedarse en el equipo va más allá de lo que muestran los resultados en pista.
Verstappen señala que su decisión de permanecer en la Fórmula 1 no depende únicamente de la competición: "Para mí, no se trata solo de la F1", comenta. "Es necesario que se den muchas circunstancias para considerar un cambio, como nuevas oportunidades y otros factores."
Además, resalta el vínculo emocional que tiene con Red Bull: "Si alguna vez decidiera cambiar, sería un paso muy significativo, ya que este equipo se ha convertido en una segunda familia, algo que es difícil de replicar."
