El exjefe de F1 explica cómo Verstappen evitará el terrible error de su carrera

El exdirector de equipo de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha explicado por qué cree que Max Verstappen continuará triunfando en la máxima categoría.

Verstappen, con tan solo 28 años, ya ha conseguido cuatro títulos mundiales. El año pasado fue la primera ocasión desde 2020 en la que no terminó la temporada como campeón, quedándose a dos puntos de Lando Norris. Que el piloto compitiera por el campeonato demuestra su gran capacidad, especialmente cuando Red Bull solo logró posicionarse en tercer lugar en el ranking de constructores.

Mientras tanto, Alonso volvió a tener dificultades en el medio peldaño con un equipo de Aston Martin que ha perdido rendimiento en los últimos años respecto a 2023. El bicampeón celebrará el próximo año el 20º aniversario de su último título, aunque no levanta un Gran Premio desde 2013. Desde su trigésima segunda victoria en carrera, Alonso ha pasado por McLaren, Alpine y Aston Martin, acumulando apenas nueve podios tras dejar Ferrari.

Steiner señala que la costumbre de Alonso de “elegir el coche equivocado” no se aplicará a Verstappen, insinuando que el piloto neerlandés abandonará Red Bull si el equipo no ofrece la máquina más rápida y así seguirá ganando en la F1.

"Creo que Max estará en el coche adecuado", declaró Steiner en el podcast Red Flags. "Continuará cosechando éxitos; es muy inteligente y va rodeado de personas brillantes. Su contrato es flexible y, si algún equipo dispone del vehículo líder, se interesará en él sin dudar. Pienso que tiene todo planeado, a diferencia de Fernando, que solía equivocarse con sus elecciones. Fernando era un talento indiscutible, pero siempre se veía en la situación de elegir el coche inadecuado. En cambio, Max no cometerá ese error, ya que, entre Jos, su padre y Raymond Vermeulen, se asegurarán de que siempre cuente con el mejor vehículo, lo que reforzará su confianza."

¿Abandonará Verstappen Red Bull?

En las dos últimas temporadas se ha puesto en tela de juicio el futuro a largo plazo de Verstappen en Red Bull, pues se rumorea que su contrato incluye cláusulas de salida basadas en el rendimiento.

Para 2026, la implementación de nuevas regulaciones podría cambiar el orden competitivo en la F1. Verstappen confirmó a principios de año que permanecerá en Red Bull durante esa temporada, aunque se especula que podría buscar un nuevo equipo antes de 2027 si su escudería no le proporciona el coche más veloz tras la actualización de las normas.

Se comenta que Mercedes es el más preparado para dominar estas nuevas reglas, y en los últimos 12 meses han sido los principales candidatos para contar con los servicios de Verstappen. Si Red Bull no le ofrece un coche capaz de competir por el título en 2026, volverán a surgir dudas sobre su continuidad en el equipo.

