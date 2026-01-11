La reunión que cambió la TRAYECTORIA de Antonelli en Mercedes

Kimi Antonelli ha compartido de forma sincera sus vivencias durante su emocionante temporada debut en la Fórmula 1 con Mercedes en 2025.

Con tan solo 18 años, el piloto hizo su primera aparición en Melbourne este año, aprovechando la oportunidad que se abrió tras la salida de Lewis Hamilton de la escudería, uno de los equipos más laureados en la historia del deporte.

La presión era enorme para el joven, pues se esperaba que siguiera los pasos de referentes como Max Verstappen en sus inicios. Tras conseguir su primer podio en Montreal, la temporada dio un giro drástico, evidenciado en el choque en la primera vuelta contra Verstappen en el Red Bull Ring.

Además, su racha negativa se profundizó en Europa, ya que en Silverstone recibió una penalización en la parrilla por dicho incidente, y en el Gran Premio de Bélgica quedó eliminado en la clasificación de Q1.

La montaña rusa de su primera temporada en la Fórmula 1

Afortunadamente, el director del equipo y mentor, Toto Wolff, confió en el potencial del joven y aseguró su continuidad para la temporada 2026. Con el tiempo, Antonelli logró recuperarse y logró subir al podio en eventos tan destacados como Brasil y Las Vegas.

En declaraciones a la revista italiana Gazzetta dello Sport al cierre del 2025, Antonelli recordó de forma emotiva aquellos momentos difíciles.

"Lloré. Durante ese periodo complicado, lloré mucho y enfrenté muchos desafíos, especialmente a nivel mental, ya que empecé a dudar de mí mismo".

Añadió: "Llegas a la Fórmula 1, es el sueño de tu vida por el que has trabajado con tanto empeño, y después de un gran comienzo, sientes que no estás a la altura. Fue muy duro y, sobre todo, extrañé la compostura y la claridad que tienen pilotos con más experiencia para gestionar situaciones complicadas."

