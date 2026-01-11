ATENCIÓN: George Russell EXPONE a Lewis Hamilton

George Russell dejó en evidencia a Lewis Hamilton al revelar detalles sobre lo que implica compartir equipo con el siete veces campeón del mundo.

En una entrevista para la revista Maxim, el piloto británico explicó las valiosas lecciones que aprendió conviviendo con Hamilton, conocimientos que ha sabido aplicar tras la marcha del excompañero.

Entre las virtudes de Hamilton, Russell subrayó su capacidad para mantener siempre el ambiente positivo en el equipo y su incansable ética de trabajo: “Lo que más aprendí de él es cómo conseguía levantar la moral del grupo.

"incluso en los momentos difíciles era un verdadero líder y un trabajador incansable: siempre el primero en llegar y el último en irse, marcando el estándar para todos", confesó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

