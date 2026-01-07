El HIPÓCRITA Hamilton no puede resistirse una vez más y toma un objeto prohibido

Lewis Hamilton prometió durante el fin de semana final de la temporada pasada que, tras un año turbulento, dejaría su teléfono a un lado para desconectar durante la pausa invernal.

Sin embargo, este martes ya se ha visto revisando sus redes sociales, demostrando que la desconexión no es tan fácil de lograr.

Después de una temporada complicada, el siete veces campeón se mostró cansado de todo y decidió aislarse del mundo exterior, especialmente tras su difícil etapa con Ferrari.

"No veo la hora de alejarme de todo esto", comentó el piloto, que terminó en el sexto puesto del campeonato sin lograr subir al podio, mientras los últimos días del 2025 resultaron especialmente decepcionantes.

Objetivo conseguido

Al concluir el Gran Premio de Abu Dabi, en el que Hamilton consiguió escalar hasta una octava posición en el campeonato a pesar de la turbulencia, se le preguntó si ya ansiaba la próxima temporada. "En este momento, lo único que espero es la pausa invernal", respondió.

"Solo quiero desconectar, sin tener que hablar con nadie. Nadie podrá ponerse en contacto conmigo este invierno. Voy a dejar mi teléfono, y tengo muchas ganas de experimentar esa libertad total, desconectarme por completo de la rutina."

Sin embargo, apenas una semana y media después de la última carrera del año, el siete veces campeón no ha cumplido con su promesa. Hamilton compartió en sus redes sociales que estaba corriendo por las calles de Nueva York, evidenciando que el teléfono le acompañaba en todo momento. Con las fiestas ya atrás y en vísperas del nuevo comienzo, el piloto vuelve a demostrar su presencia en las plataformas digitales.

