Mercedes adelanta el primer vistazo al coche de Antonelli para 2026

Mercedes es el último equipo de Fórmula 1 en generar expectación sobre cuándo revelará al público el primer vistazo de su coche conceptual para 2026.

La próxima temporada contará con tres sesiones de pruebas previas. Tras la espectacular presentación del F175 en el O₂ Arena de Londres el año pasado, los equipos han vuelto a optar por lanzar sus coches de manera individual.

Red Bull abrió el camino al anunciar la revelación de su monoplaza 2026 para el 15 de enero. Mercedes, por su parte, ofrecerá a sus seguidores un adelanto el jueves 22 de enero, aunque este evento difiera del lanzamiento oficial.

Más adelante este mes, la escudería de Brackley compartirá las primeras imágenes de su coche 2026. Los renders de su retador para esta temporada se publicarán en sus redes sociales.

¿Cómo se llamará el coche 2026 de Mercedes?

En una reciente publicación en Instagram, el equipo dio a conocer su nuevo nombre mediante un gráfico llamativo que mostraba “F1 W17” acompañado del mensaje “Primera mirada al futuro. 22.01.26.”

El sucesor del monoplaza Silver Arrows 2025 se llamará oficialmente Mercedes-AMG F1 W17 E Performance, siguiendo la evolución natural tras el W16 que el año pasado le valió al equipo un segundo puesto en el campeonato de constructores.

Además, Mercedes presentará un show digital de lanzamiento de temporada el lunes 2 de febrero. En el evento, el CEO y jefe del equipo, Toto Wolff, se mostrará junto a sus destacados pilotos George Russell y Kimi Antonelli, quienes han renovado su contrato hasta el final del campeonato 2026.

El espectáculo ofrecerá un análisis detallado de los aspectos técnicos en vísperas de importantes cambios reglamentarios para la próxima temporada. Expertos del equipo explicarán el desarrollo de combustibles sostenibles de última generación, fruto de su colaboración con el socio Petronas.

El evento se podrá seguir en directo a través de las redes sociales de Mercedes.

