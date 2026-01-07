close global

Lewis Hamilton holds onto his hat in the paddock at Baku

Los asombrosos RÉCORDS que Hamilton podría romper en 2026

Los asombrosos RÉCORDS que Hamilton podría romper en 2026

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton holds onto his hat in the paddock at Baku

Lewis Hamilton ya es una leyenda de la Fórmula 1. A lo largo de su carrera ha acumulado innumerables récords, entre ellos victorias en carreras, pole positions, podios y campeonatos mundiales, sin olvidar el legado compartido con la gran Michael Schumacher.

Aunque su año en Ferrari en 2025 no fue de los mejores –hasta el punto de convertirse en un "año desastre"– sus oportunidades de batir nuevos récords en 2026 siguen abiertas. Y no hablamos de récords negativos, como ser el piloto de Ferrari con la racha más larga sin un podio.

El piloto británico celebra ahora sus 41 años y la pregunta que surge es: ¿podrá este veterano sorprender con nuevos trucos el próximo año?

Más campeonatos mundiales y campeón más veterano

En 2021 estuvo muy cerca de alcanzar un récord al conseguir un octavo título, y desde entonces la meta no ha estado tan próxima. Si Ferrari encuentra su mejor forma en 2026, Hamilton aún podría sumar otro campeonato mundial.

Si el objetivo fuera convertirse en el campeón de mayor edad, el británico tendría que esperar otros cinco años para superar a Juan Manuel Fangio.

Sin embargo, lograr el título en 2026 lo situaría como el tercer campeón más veterano de la historia, detrás de Fangio y Nino Farina. Además, sería el campeón más veterano desde 1957 y el británico de mayor edad que ha alzado el título.

Campeones mundiales más veteranos en F1
Piloto Año Edad
Juan Manuel Fangio195746y 1m 11d
Juan Manuel Fangio195645y 2m 9d
Juan Manuel Fangio195544y 0m 22d
Nino Farina195043y 10m 4d
Juan Manuel Fangio195443y 1m 29d
Jack Brabham196640y 5m 2d
Juan Manuel Fangio195140y 4m 4d
Graham Hill196839y 8m 19d
Nigel Mansell199239y 0m 8d
Alain Prost199338y 7m 2d
Mario Andretti197838y 6m 13d
Damon Hill199636y 0m 26d
Lewis Hamilton202035y 10m 8d

El ganador de carrera de mayor edad

De modo similar al campeón mundial, este récord es casi insuperable. Luigi Fagioli tenía 53 años cuando ganó el Gran Premio de Francia en 1951, lo que hoy equivaldría a ver a un veterano como Giancarlo Fisichella regresar para ganar una carrera, habiéndose retirado en 2009 tras debutar en 1996. Por mucho que admiremos a Fisichella, es difícil imaginar algo así en la era actual.

En cuanto a Hamilton, tras su reciente victoria –la última para Mercedes en el Gran Premio de Bélgica de 2024, tras la descalificación de George Russell–, se ubica en el duodécimo lugar de la lista histórica.

Cualquier triunfo posterior al Gran Premio de Bahrein del 12 de abril lo situaría entre los seis primeros, detrás de Fagioli, Farina, Fangio, Piero Taruffi y Jack Brabham, convirtiéndolo en el ganador de carrera de mayor edad desde 1970. Si obtuviera la victoria antes de Bahrein, se posicionaría incluso por detrás de Nigel Mansell. (Cabe aclarar que no se incluye a Sam Hanks, pues su historial en F1 proviene de la inclusión de las 500 Millas de Indianápolis en el campeonato.)

Ganadores de carrera más veteranos en F1
Piloto Gran Premio Edad
Luigi FagioliFrancia 195153y 0m 22d
Nino FarinaAlemania 195346y 9m 3d
Juan Manuel FangioAlemania 195746y 1m 11d
Piero TaruffiSuiza 195245y 7m 6d
Jack BrabhamSudáfrica 197043y 11m 5d
Nigel MansellAustralia 199441y 3m 5d
Maurice TrintignantMónaco 195840y 6m 18d
Graham HillMónaco 196940y 3m 3d
Clay RegazzoniGran Bretaña 197939y 10m 9d
Lewis HamiltonBélgica 202439y 6m 21d

Vueltas rápidas

Quizás sorprenda que este sea uno de los récords que aún no ha logrado el británico. Con 68 vueltas rápidas, Hamilton se queda 11 por detrás del gran Michael Schumacher. Es poco probable que en 2026 se añada otro víptor en esta categoría, a no ser que Ferrari construya un verdadero cohete. Y si se tratara de batir récords de vueltas rápidas de pilotos de edad avanzada, ni Schumacher ni Fernando Alonso se acercan a esa marca en pleno siglo XXI.

Vueltas rápidas en la F1
Piloto Vueltas rápidas
Michael Schumacher77
Lewis Hamilton68
Kimi Raikkonen46
Alain Prost41
Sebastian Vettel38
Max Verstappen36
Nigel Mansell30
Jim Clark28
Fernando Alonso26
Mika Hakkinen25

Hat-tricks

Aquí no se trata de anotar tres goles en un partido, sino de lograr pole position, registrar la vuelta más rápida y ganar la carrera en una misma competición. Actualmente, el récord lo ostenta Michael Schumacher con 22 hat-tricks. Hamilton se acerca con 19, apenas tres menos, siendo su último logrado en el Gran Premio de Arabia Saudí en 2021, su última victoria como campeón mundial. Esto lo mantiene en una posición muy competitiva respecto al legendario alemán.

Hat-tricks en la F1
Piloto Hat-tricks
Michael Schumacher22
Lewis Hamilton19
Max Verstappen14
Jim Clark11
Juan Manuel Fangio9
Alain Prost8
Sebastian Vettel8
Alberto Ascari7
Ayrton Senna7
Nigel Mansell5
Damon Hill5
Mika Hakkinen5
Fernando Alonso5

Grand Slams

El Grand Slam es un logro aún más complejo: conseguir la pole, ganar la carrera liderando todas las vueltas y marcar la vuelta más rápida. Jim Clark es el máximo exponente de este logro con ocho Grand Slams, lo cual resulta asombroso considerando que lo alcanzó en tan solo cuatro temporadas.

Lewis Hamilton se encuentra cerca con seis Grand Slams, aunque su última se remonta a hace siete años, cuando conducía para Mercedes en el Gran Premio de Abu Dhabi. La situación se complica aún más para el británico, ya que Max Verstappen también cuenta con seis, habiendo logrado su más reciente Grand Slam en el Gran Premio de Azerbaiyán del año pasado, y no parece que vaya a detenerse pronto.

