Los asombrosos RÉCORDS que Hamilton podría romper en 2026

Lewis Hamilton ya es una leyenda de la Fórmula 1. A lo largo de su carrera ha acumulado innumerables récords, entre ellos victorias en carreras, pole positions, podios y campeonatos mundiales, sin olvidar el legado compartido con la gran Michael Schumacher.

Aunque su año en Ferrari en 2025 no fue de los mejores –hasta el punto de convertirse en un "año desastre"– sus oportunidades de batir nuevos récords en 2026 siguen abiertas. Y no hablamos de récords negativos, como ser el piloto de Ferrari con la racha más larga sin un podio.

El piloto británico celebra ahora sus 41 años y la pregunta que surge es: ¿podrá este veterano sorprender con nuevos trucos el próximo año?

Más campeonatos mundiales y campeón más veterano

En 2021 estuvo muy cerca de alcanzar un récord al conseguir un octavo título, y desde entonces la meta no ha estado tan próxima. Si Ferrari encuentra su mejor forma en 2026, Hamilton aún podría sumar otro campeonato mundial.

Si el objetivo fuera convertirse en el campeón de mayor edad, el británico tendría que esperar otros cinco años para superar a Juan Manuel Fangio.

Sin embargo, lograr el título en 2026 lo situaría como el tercer campeón más veterano de la historia, detrás de Fangio y Nino Farina. Además, sería el campeón más veterano desde 1957 y el británico de mayor edad que ha alzado el título.

Campeones mundiales más veteranos en F1 Piloto Año Edad Juan Manuel Fangio 1957 46y 1m 11d Juan Manuel Fangio 1956 45y 2m 9d Juan Manuel Fangio 1955 44y 0m 22d Nino Farina 1950 43y 10m 4d Juan Manuel Fangio 1954 43y 1m 29d Jack Brabham 1966 40y 5m 2d Juan Manuel Fangio 1951 40y 4m 4d Graham Hill 1968 39y 8m 19d Nigel Mansell 1992 39y 0m 8d Alain Prost 1993 38y 7m 2d Mario Andretti 1978 38y 6m 13d Damon Hill 1996 36y 0m 26d Lewis Hamilton 2020 35y 10m 8d

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

El ganador de carrera de mayor edad

De modo similar al campeón mundial, este récord es casi insuperable. Luigi Fagioli tenía 53 años cuando ganó el Gran Premio de Francia en 1951, lo que hoy equivaldría a ver a un veterano como Giancarlo Fisichella regresar para ganar una carrera, habiéndose retirado en 2009 tras debutar en 1996. Por mucho que admiremos a Fisichella, es difícil imaginar algo así en la era actual.

En cuanto a Hamilton, tras su reciente victoria –la última para Mercedes en el Gran Premio de Bélgica de 2024, tras la descalificación de George Russell–, se ubica en el duodécimo lugar de la lista histórica.

Cualquier triunfo posterior al Gran Premio de Bahrein del 12 de abril lo situaría entre los seis primeros, detrás de Fagioli, Farina, Fangio, Piero Taruffi y Jack Brabham, convirtiéndolo en el ganador de carrera de mayor edad desde 1970. Si obtuviera la victoria antes de Bahrein, se posicionaría incluso por detrás de Nigel Mansell. (Cabe aclarar que no se incluye a Sam Hanks, pues su historial en F1 proviene de la inclusión de las 500 Millas de Indianápolis en el campeonato.)

Ganadores de carrera más veteranos en F1 Piloto Gran Premio Edad Luigi Fagioli Francia 1951 53y 0m 22d Nino Farina Alemania 1953 46y 9m 3d Juan Manuel Fangio Alemania 1957 46y 1m 11d Piero Taruffi Suiza 1952 45y 7m 6d Jack Brabham Sudáfrica 1970 43y 11m 5d Nigel Mansell Australia 1994 41y 3m 5d Maurice Trintignant Mónaco 1958 40y 6m 18d Graham Hill Mónaco 1969 40y 3m 3d Clay Regazzoni Gran Bretaña 1979 39y 10m 9d Lewis Hamilton Bélgica 2024 39y 6m 21d

Vueltas rápidas

Quizás sorprenda que este sea uno de los récords que aún no ha logrado el británico. Con 68 vueltas rápidas, Hamilton se queda 11 por detrás del gran Michael Schumacher. Es poco probable que en 2026 se añada otro víptor en esta categoría, a no ser que Ferrari construya un verdadero cohete. Y si se tratara de batir récords de vueltas rápidas de pilotos de edad avanzada, ni Schumacher ni Fernando Alonso se acercan a esa marca en pleno siglo XXI.

Vueltas rápidas en la F1 Piloto Vueltas rápidas Michael Schumacher 77 Lewis Hamilton 68 Kimi Raikkonen 46 Alain Prost 41 Sebastian Vettel 38 Max Verstappen 36 Nigel Mansell 30 Jim Clark 28 Fernando Alonso 26 Mika Hakkinen 25

Hat-tricks

Aquí no se trata de anotar tres goles en un partido, sino de lograr pole position, registrar la vuelta más rápida y ganar la carrera en una misma competición. Actualmente, el récord lo ostenta Michael Schumacher con 22 hat-tricks. Hamilton se acerca con 19, apenas tres menos, siendo su último logrado en el Gran Premio de Arabia Saudí en 2021, su última victoria como campeón mundial. Esto lo mantiene en una posición muy competitiva respecto al legendario alemán.

Hat-tricks en la F1 Piloto Hat-tricks Michael Schumacher 22 Lewis Hamilton 19 Max Verstappen 14 Jim Clark 11 Juan Manuel Fangio 9 Alain Prost 8 Sebastian Vettel 8 Alberto Ascari 7 Ayrton Senna 7 Nigel Mansell 5 Damon Hill 5 Mika Hakkinen 5 Fernando Alonso 5

Grand Slams

El Grand Slam es un logro aún más complejo: conseguir la pole, ganar la carrera liderando todas las vueltas y marcar la vuelta más rápida. Jim Clark es el máximo exponente de este logro con ocho Grand Slams, lo cual resulta asombroso considerando que lo alcanzó en tan solo cuatro temporadas.

Lewis Hamilton se encuentra cerca con seis Grand Slams, aunque su última se remonta a hace siete años, cuando conducía para Mercedes en el Gran Premio de Abu Dhabi. La situación se complica aún más para el británico, ya que Max Verstappen también cuenta con seis, habiendo logrado su más reciente Grand Slam en el Gran Premio de Azerbaiyán del año pasado, y no parece que vaya a detenerse pronto.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!