Steiner nombra el mayor ERROR de Alonso: "Verstappen nunca cometerá ese error"

Guenther Steiner opina que Fernando Alonso tenía todo para convertirse en una auténtica leyenda de la Fórmula 1, pero también posee la habilidad de elegir siempre al equipo equivocado.

Mientras tanto, el exjefe del equipo Haas y ahora rival, Max Verstappen, parece no cometer ese error.

Fernando Alonso es una leyenda viva del automovilismo. A sus 44 años, el español sigue siendo uno de los pilotos más competitivos y ya suma dos campeonatos mundiales en su haber.

No obstante, muchos coinciden en que, gracias a su talento, podría haber logrado mucho más que solo dos títulos. Desde Oviedo, Alonso no gana carreras hace más de una década.

Diferencia entre Verstappen y Alonso según Steiner

Steiner destaca una diferencia crucial en la gestión de sus carreras. "El contrato que tiene Max le permite mantener el control absoluto de su futuro", afirma el austríaco.

"Estoy seguro de que ya lo tiene muy claro. Fernando posee un talento excepcional, pero también una tendencia a subestimar la importancia de contar con el equipo adecuado", agregó.

"Esa es una equivocación que Max no cometerá. Con Jos como figura paterna y Raymond Vermeulen como manager, cuenta con un entorno que le garantiza que siempre estará en el coche idóneo", finalizó.

