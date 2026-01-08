Steiner nombra el mayor ERROR de Alonso: "Verstappen nunca cometerá ese error"
Steiner nombra el mayor ERROR de Alonso: "Verstappen nunca cometerá ese error"
Guenther Steiner opina que Fernando Alonso tenía todo para convertirse en una auténtica leyenda de la Fórmula 1, pero también posee la habilidad de elegir siempre al equipo equivocado.
Mientras tanto, el exjefe del equipo Haas y ahora rival, Max Verstappen, parece no cometer ese error.
Fernando Alonso es una leyenda viva del automovilismo. A sus 44 años, el español sigue siendo uno de los pilotos más competitivos y ya suma dos campeonatos mundiales en su haber.
No obstante, muchos coinciden en que, gracias a su talento, podría haber logrado mucho más que solo dos títulos. Desde Oviedo, Alonso no gana carreras hace más de una década.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Diferencia entre Verstappen y Alonso según Steiner
Steiner destaca una diferencia crucial en la gestión de sus carreras. "El contrato que tiene Max le permite mantener el control absoluto de su futuro", afirma el austríaco.
"Estoy seguro de que ya lo tiene muy claro. Fernando posee un talento excepcional, pero también una tendencia a subestimar la importancia de contar con el equipo adecuado", agregó.
"Esa es una equivocación que Max no cometerá. Con Jos como figura paterna y Raymond Vermeulen como manager, cuenta con un entorno que le garantiza que siempre estará en el coche idóneo", finalizó.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La DURA razón por la que Horner se aleja de Colapinto y Alpine
- hace 22 minutos
Steiner nombra el mayor ERROR de Alonso: "Verstappen nunca cometerá ese error"
- 1 hour ago
¿Checo VARADO en Ámsterdam? El Conductor de Cadillac es visto en la capital
- 2 hours ago
Checo y Cadillac reciben ESPECTACULARES noticias desde Ferrari
- 2 hours ago
ATENCIÓN CHECO: Valtteri Bottas TRAICIONA a Cadillac antes de comenzar la temporada
- 3 hours ago
OFICIAL: Estos serán los cambios en la clasificación para F1 2026
- 3 hours ago
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
¡Alonso REGRESA a Ferrari!
- 5 enero