Revelado: Así será el PRIMER auto de la temporada F1 2026

Memento Exclusives ha revelado el primer avance de los autos de exhibición de Fórmula 1 de 2026.

F1 Authentics, operada por Memento Exclusives, es el proveedor exclusivo de coches de exhibición para la F1 y su ecosistema. Expertos en memorabilia anunciaron la ampliación de su colaboración con la F1 a principios de este año.

Ahora, la compañía ha compartido un primer vistazo a sus coches de exhibición 2026 y ha revelado nuevas innovaciones, incluyendo características listas para boxes.

Memento Exclusives ha revelado un emocionante primer vistazo a su programa oficial de coches de exhibición F1 2026. Este nuevo diseño recrea a la perfección la forma del próximo reglamento de la F1 2026 e incluye una serie de innovaciones, como convertirse en el primer coche de exhibición comercial.

¿Cómo son los diseños de Memento Exclusives de F1?

Diseñado para eventos y encargos de élite, cada coche de exhibición F1 2026 incorpora componentes genuinos de fibra de carbono, neumáticos oficiales Pirelli, dirección funcional y ruedas totalmente móviles.

Las características mejoradas incluyen un nuevo sistema de iluminación trasera, un escape con tratamiento térmico para un mayor realismo, un halo de nuevo diseño con fijaciones de pared para cuando no se usa y un nuevo mecanismo de leva para un montaje rápido y seguro del morro y el alerón delantero.

El suelo de cada chasis se ha fabricado en dos secciones, lo que facilita la instalación incluso en entornos de acceso limitado. Además, cuenta con una anilla de remolque oculta para la elevación con grúa.

Se han incluido alerones delanteros reforzados y estructuras traseras antichoque para la posibilidad de utilizar gatos hidráulicos delanteros y traseros, lo que convierte a esta edición en el primer Show Car comercial listo para Pit-Stop; la experiencia más cercana a un coche de carreras real fuera del paddock que jamás haya existido.

Ya sea presentado en un escenario de lanzamiento, presentado en un evento de un socio, exhibido en un entorno VIP o admirado por un coleccionista en casa, el Show Car de F1® 2026 transmite una sensación inmediata de prestigio y la inconfundible presencia del automovilismo de élite.

Cada detalle ha sido meticulosamente desarrollado, desde la precisión de sus superficies aerodinámicas hasta su impactante decoración y su refinado acabado, garantizando una autenticidad absoluta y excelencia técnica. El resultado es una forma hermosa que luce tan bien en una galería como en la parrilla.

Extensión hasta 2030

A principios de este año, la Fórmula 1 anunció la extensión de su acuerdo de licencia con Memento Exclusives hasta 2030. El especialista en memorabilia, con sede en Motorsport Valley, Reino Unido, fue nombrado socio del gigante deportivo en 2019 y desde entonces opera F1 Authentics bajo licencia oficial.

Esta colaboración reconoce a Memento Exclusives como fabricante y proveedor oficial de show cars para la F1 y su ecosistema de equipos de carreras, promotores de carreras y socios oficiales.

Todos los show cars se construyen en la sede de Memento Exclusives, utilizando el diseño asistido por computadora de los equipos para garantizar una reproducción auténtica.

Barry Gough, fundador y director ejecutivo de Memento Exclusives, comentó: “La nueva normativa que entra en vigor y la incorporación de nuevos equipos a la parrilla en 2026 hacen de este el momento más emocionante para participar en la F1".

"Las innovaciones que hemos incorporado a nuestros show cars para 2026 prometen ofrecer la experiencia más auténtica jamás vista. Estamos deseando que los equipos, socios y coleccionistas se apropien del momento y tengan en sus manos nuestros show cars más innovadores hasta la fecha”, agregó.

Para conocer los últimos anuncios sobre el Show Car de F1® 2026, visita mementoexclusives.com o compra recuerdos oficiales con licencia ahora en f1authentics.com.

