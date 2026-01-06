Campeón de F1 rompe el SILENCIO sobre la invasión a Venezuela
Campeón de F1 rompe el SILENCIO sobre la invasión a Venezuela
Former campeón mundial de F1, Damon Hill, se ha pronunciado sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, afirmando que el país debe ser "devuelto" a su pueblo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado que se había "capturado" al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, acusándolos de cometer delitos relacionados con drogas y armas.
La noticia se dio tras un intenso bombardeo en diversos puntos de la capital, Caracas.
En un giro sorprendente de los acontecimientos, Trump sugirió que, mientras tanto, Estados Unidos asumirá la administración de Venezuela y que enviaría a sus compañías petroleras a la región.
La leyenda de la F1, Hill solicitó que Venezuela sea "devuelta" a su pueblo, en respuesta a un tuit de Elon Musk, en el que calificaba la operación como "una victoria para el mundo y un claro mensaje para los dictadores malvados en todas partes".
Damon Hill, ¿diplomático internacional?
"Esto solo funcionará si se devuelve Venezuela al pueblo venezolano, y no se aprovechan sus recursos naturales, como el petróleo y demás riquezas, para beneficio propio", escribió Hill.
"Si no fuera así, Estados Unidos se vería obligado a intervenir en todos los países del mundo para conseguir al líder que desea. Supongo que el siguiente sería Cuba", añadió.
En respuesta, el propio Trump pareció discrepar de las palabras del ex piloto de Williams y Arrows. En una rueda de prensa el sábado, afirmó que la intención de Estados Unidos es tomar el control del país de manera provisional, prometiendo "aprovechar una enorme cantidad de riqueza oculta bajo tierra".
A pesar de las contundentes declaraciones de Trump, trasladar a Maduro a Nueva York no ha generado el cambio de régimen típico de la política estadounidense. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, firme aliada de Maduro, asumió como presidenta interina tras ser juramentada por la Corte Suprema.
