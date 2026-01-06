Ferrari se vuelve CREATIVO con las nuevas reglas

El director técnico de Ferrari, Loic Serra, ha insinuado que la Scuderia está apostando por soluciones innovadoras aprovechando las nuevas normas, justo de cara a las pruebas de pretemporada de F1 que se avecinan a finales de mes.

La nueva era de monoplazas debutará en el Circuit de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero, aunque los test se realizarán a puerta cerrada.

Sin embargo, el verdadero reto para Serra será darle un giro a Ferrari durante toda la campaña de 2026, después de que el equipo con sede en Maranello terminara en un modesto cuarto puesto en el campeonato de constructores la temporada pasada.

Tras contar con el talento del siete veces campeón Lewis Hamilton, los tifosi tenían grandes expectativas para Ferrari el año pasado, pero el SF-25 demostró que había desafíos mayores. Tanto Hamilton como su nuevo compañero de equipo, Charles Leclerc, criticaron el rendimiento del monoplaza de 2025, mientras Serra recibió numerosas críticas por el bajo desempeño del coche.

No obstante, el director del equipo, Fred Vasseur, se pronunció recientemente eximiéndolo de toda culpa, argumentando que el vehículo ya estaba prácticamente terminado cuando Serra se unió a Ferrari. Así, el verdadero desafío para el ex de Mercedes se definirá al final del campeonato de 2026.

¿Será competitivo Ferrari en 2026?

El 2026 llega con nuevas normas y marca un nuevo comienzo para los 11 equipos, reiniciándose por completo el orden competitivo. Actualmente, Serra y la Scuderia buscan respuestas a los problemas vividos en 2025, y la próxima temporada podría estar llena de sorpresas. ¿Será Ferrari uno de los protagonistas?

Durante el receso, circularon rumores sobre soluciones que, según se cree, habrían descubierto tanto Mercedes como Red Bull Powertrains para sacar ventaja con sus respectivas unidades de potencia.

Aunque la verdadera jerarquía en pista quizás no se defina hasta la mitad del calendario de 2026, Serra muestra toda la determinación de explorar las "áreas grises" de las nuevas normas y aprovecharlas en beneficio del equipo.

Durante las vacaciones de invierno, Serra afirmó: "Creo que lo que llamamos 'áreas grises' no es más que la creatividad humana, la capacidad de pensar en cosas que nunca se habían imaginado", según informaba Motorsport Italy.

"Considero que las nuevas normas, ya sea cuatro años o solo uno después de su introducción, no transforman por completo el panorama. Lo que hacen es abrir un campo de exploración, ya que al inicio de cualquier regulación todo se encuentra en una etapa incipiente. Es más probable ver diferencias significativas porque los conceptos aún no convergen. Basta ver este año, 2025: se han detectado numerosas áreas grises por explorar. Muchos pensaron que no había margen, pero la creatividad humana es ilimitada, sin importar si las normas se mantienen estables o no."

"Cada año –y no solo cada año, sino incluso cada semana– veo surgir nuevas ideas y pienso: 'Ahí está, han encontrado otra forma de hacerlo'. Es fascinante, y lo mismo ocurre en todos los ámbitos."

El 2026 será la verdadera prueba para saber si Serra es capaz de transformar a Ferrari en el aspecto técnico. De lo contrario, se quedará sin excusas tras haberse mostrado tan optimista acerca de las nuevas normas durante el receso invernal.

