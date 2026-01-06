¡Líder de la parrilla! Colapinto hace un POTENTE llamado a la FIA

El piloto de F1, Franco Colapinto, ha sugerido que la FIA debe intensificar sus medidas para proteger a los competidores del acoso en línea.

Durante el Gran Premio de Qatar, Gianpiero Lambiase, estrella de Red Bull, insinuó que Kimi Antonelli permitió que Lando Norris avanzara hasta la cuarta posición, dificultando la lucha por el campeonato de Max Verstappen. Sin embargo, las imágenes a bordo mostraron que Antonelli perdió casi por completo el control de su coche.

El exasesor de Red Bull, Helmut Marko, no se contuvo y reiteró sus críticas: “En dos ocasiones, prácticamente dejó pasar a Lando de forma evidente. Con ello, Antonelli acaba ayudando a nuestro principal rival. En Austria, se podía ver cómo perjudicaba a Verstappen desde atrás”.

Estos comentarios generaron una ola de abusos en redes sociales contra el joven piloto de 19 años, llevándolo incluso a cambiar su foto de perfil a negro en señal de protesta. Red Bull se disculpó de inmediato, y Lambiase ofreció una disculpa personal tanto a Toto Wolff, jefe de Mercedes, como a Antonelli.

Colapinto opinó que estas medidas eran insuficientes y agregó que la FIA debería haber sancionado a Red Bull de la misma manera en que se castiga a los pilotos por usar palabrotas durante las ruedas de prensa.

“Reflexionaba sobre las multas que se imponen por usar lenguaje ofensivo en televisión o en los medios, en contraste con aquellos que, sin tener toda la información o conocer la situación en su totalidad, emiten comentarios que fomentan el odio. Es un problema mucho más grave que el simple uso de palabras malsonantes”, afirmó el piloto en el Gran Premio de Abu Dhabi.

“Esta situación genera un problema de mayores dimensiones, sin que haya consecuencias reales. Solo se emite una declaración y todo vuelve a la normalidad. Me resulta injusto. Quizás se deba cambiar, o tal vez no; no me corresponde decidirlo, pero es un tema que merece ser replanteado”, concluyó.

Sanciones de la FIA por el uso de palabrotas en pista

La FIA impone medidas severas a los pilotos que utilizan lenguaje inapropiado. En 2024, Verstappen recibió una sanción al estilo de servicio comunitario por insultar en una rueda de prensa, y Charles Leclerc, de Ferrari, fue multado al final de esa temporada por expresarse de manera similar.

El piloto del Campeonato Mundial de Rally, Adrien Fourmaux, fue multado con 10.000 euros y recibió una multa condicional suspendida de 20.000 euros por usar lenguaje inapropiado durante una entrevista televisiva a inicios de 2025, lo que desató un enfrentamiento entre pilotos, copilotos y la FIA.

No obstante, la normativa se ha flexibilizado ligeramente. En 2025 se anunció que la sanción máxima por infringir las normas de lenguaje se reduciría de 10.000 a 5.000 euros y se establecerían excepciones para las expresiones utilizadas “en pista”, a diferencia de aquellas en entornos controlados como las ruedas de prensa.

Queda por ver si se implementarán nuevas reglas para cuando declaraciones de pilotos o miembros de equipos desencadenen el odio en línea contra otros competidores. Mientras tanto, la FIA sigue impulsando su proyecto United Against Online Abuse, dedicado a señalar y condenar el acoso en las redes.

