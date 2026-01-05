F1 Checo Pérez Hoy: Recibe compañero desde Ferrari; Desnuda la toxicidad de Red Bull

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 5 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez tiene un nuevo piloto compañero desde Ferrari. Zhou Guanyu ha encontrado rápidamente un papel especial en la Fórmula 1. El piloto chino se une ahora a Cadillac F1 como piloto reserva, aportando su amplia experiencia al equipo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha roto el silencio sobre el incómodo entorno que tuvo que aguantar durante sus años a bordo de Red Bull, donde el propio equipo estaba en su contra. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha sacado a la luz la ocasión en la que le encajó una factura de seis mil libras a Helmut Marko. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha dejado claro que él advirtió a Christian Horner de lo que sucedería en su salida de Red Bull con la trituradora de pilotos. ::: LEER MÁS

