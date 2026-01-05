close global

﻿
A dejected looking Hamilton in Ferrari race suit and cap in front of a Brazilian-flag themed paddock background

Ferrari descubre una importante VENTAJA para la temporada 2026

Nazario Assad De León
A dejected looking Hamilton in Ferrari race suit and cap in front of a Brazilian-flag themed paddock background

Aunque Ferrari aún no dispone del famoso truco de compresión que se prevé en los motores 2026 de Red Bull y Mercedes, la escudería italiana envía señales positivas con su unidad motriz.

Según Motorsport.com, una ingeniosa combinación de materiales permitirá ajustar la temperatura en la cámara de combustión, lo que podría traducirse en mejoras significativas en el rendimiento.

En las últimas semanas se ha hablado intensamente sobre la ventaja que han descubierto Red Bull y Mercedes gracias a la relación de compresión.

Aunque Ferrari, Audi y Honda no cuentan con esta tecnología, tampoco se quedan de brazos cruzados y buscan constantemente formas de ganar terreno frente a sus rivales.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Acero en lugar de aluminio

Según informa un medio italiano, Ferrari ha optado por una culata fabricada en aleación de acero en vez de la variante de aluminio que se había desarrollado paralelamente y utilizado durante años.

El acero, a pesar de ser más pesado, soporta temperaturas más elevadas, lo que en teoría permite extraer mayor potencia del motor.

Además, el peso mínimo de las unidades de potencia aumentará en 30 kilos el próximo año, compensando este incremento.

