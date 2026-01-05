El MENTOR de Antonelli envía un mensaje de despedida antes del cambio de equipo de F1

Un miembro muy valorado del equipo Mercedes F1 y mentor de Andrea Kimi Antonelli la temporada pasada ha compartido en sus redes sociales su despedida de las Silver Arrows tras concluir el campeonato 2025. Su mensaje llega en medio de una temporada intensa llena de cambios y emociones para el Escudería.

Al comienzo de la temporada, George Russell se sumó al equipo de Brackley acompañado por el joven italiano Kimi Antonelli, quien fue elegido para ocupar el asiento titular tras la salida de Lewis Hamilton a Ferrari. Sin embargo, Antonelli no fue el único piloto en integrarse a Mercedes en 2025.

El excompañero de Hamilton, Valtteri Bottas regresó como piloto de pruebas y reserva después de haber abandonado la escudería en 2021. Mercedes le ofreció esta oportunidad para mantenerse en forma durante la temporada tras no lograr asegurar su puesto en Sauber ni conseguir otra oportunidad a tiempo completo en la parrilla de la F1.

Con el cierre del campeonato de este año, Bottas se despide de Mercedes, lo que probablemente marque el final de su etapa con el equipo, mientras se prepara para un nuevo desafío en 2026.

Bottas agradece a Mercedes por su 'año sabático' en la F1

El piloto de 36 años, que supo mantener sus habilidades competitivas y una destacada presencia en redes como responsable de la comunicación interna en Mercedes, se prepara para su regreso definitivo a la F1 en la próxima temporada junto al nuevo equipo Cadillac.

La escudería estadounidense confirmó a principios de año que contaría con Bottas y el veterano Sergio Pérez como su primer dúo de pilotos, apostando a que la experiencia de ambos les permita destacar en su debut en este nuevo ciclo reglamentario.

Antes de que la imagen de Cadillac tome protagonismo en sus redes sociales, el finlandés compartió en Instagram: "Gracias, Mercedes. Fue genial volver a casa con la familia este año durante mi ‘año sabático’. Este equipo siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y valoro la oportunidad de haber sido el tercer piloto. Ahora, respeto aún más al equipo, al deporte y a cada persona involucrada. ¡Os deseo lo mejor para el futuro y nos veremos pronto!"

Su compañero de reserva, Frederik Vesti, añadió: "Fue un placer enorme este año, ¡mucha suerte en 2026!" y el patrocinador de Mercedes, adidas, publicó: "No sabemos ni por dónde empezar. El bigote, las risas, los momentos inolvidables... MUCHAS GRACIAS por todo, Valtteri. ¡Nos vemos el próximo año en pista!"

