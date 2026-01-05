La EXTRAÑA petición de Ferrari para que Hamilton mejore

Lewis Hamilton, la estrella de Ferrari en la Fórmula 1, ha recibido el consejo de tomarse unas vacaciones junto a su ingeniero de carrera, Riccardo Adami.

La relación entre ambos se tensó durante la temporada 2025, marcada por intercambios incómodos por radio y una evidente falta de sintonía, especialmente si se compara con la química que Hamilton había compartido anteriormente con Peter ‘Bono’ Bonnington en Mercedes.

A pesar de estos incidentes, diversos medios italianos han informado que Ferrari ha decidido mantener a Adami como ingeniero de carrera de Hamilton para la temporada 2026, que coincide con el último año del contrato actual del británico.

Este próximo año se perfila como crucial para Hamilton, sobre todo tras una temporada en la que no consiguió ningún podio y terminó sexto en el campeonato, a 86 puntos del compinche de equipo, Charles Leclerc.

Ralf Schumacher ha sugerido que, antes de que comience la nueva temporada, Hamilton debería tomarse un merecido descanso junto a Adami para intentar mejorar su relación profesional.

En declaraciones a Sport1, en respuesta a las críticas del exdirector de equipo de Ferrari, Maurizio Arrivabene, sobre el envío de documentos al equipo, Schumacher comentó: "Antes se hacía de esa manera y las simulaciones no eran tan avanzadas. Hoy en día las cosas han cambiado. No tengo claro si se debe juzgar tan severamente por ello; sin embargo, creo que Hamilton y su ingeniero deberían disfrutar de unas vacaciones juntos. La desavenencia entre ellos es un gran obstáculo."

Intercambios tensos entre Hamilton y Adami

En el Gran Premio de Australia se pudo notar que Hamilton se mostraba desconcertado por la falta de información que venía de Adami, mientras que en el evento de Miami, el piloto ofreció su ya célebre comentario de "tomarse un descanso para el té" tras verse impedido por Leclerc en adelantar.

En Mónaco, la situación alcanzó otro punto álgido cuando parecía que Adami ignoraba por completo a Hamilton, quien incluso se atrevió a preguntarle si estaba enojado con él. Más tarde, Ferrari aclaró que, en ese momento, Adami ya había abandonado la zona de boxes.

Según la prensa italiana, ambos protagonizaron una cena muy positiva en la que conversaron a fondo sobre cómo mejorar su relación laboral. Por su parte, el director de equipo Fred Vasseur señaló recientemente que era necesaria una reevaluación del staff cercano a Hamilton para poder exprimir aún más al siete veces campeón mundial en 2026.

