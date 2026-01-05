Hamilton creará su propio campeonato de F1 con motores V10

Anthony Hamilton anunció la creación de su propio campeonato de automovilismo. Las propuestas del padre del siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, resultan muy prometedoras a primera vista.

Hamilton, que anteriormente diversificó sus actividades para financiar la carrera de karts de su hijo, demuestra que su implicación en el deporte motor va mucho más allá de Lewis. Además, en su trayectoria se encargó de gestionar la carrera del ex piloto de Force India, Paul di Resta, durante su transición de la DTM a la élite.

Desde 2023, también ejerce como asesor de la FIA, contribuyendo al desarrollo de jóvenes talentos a través del programa Young Driver Development Pathway. Ahora, Hamilton da un paso adicional: organizar su propia categoría de competición.

¿Regreso de los motores V10?

Hamilton lanzará un campeonato provisionalmente denominado "HybridV10", un proyecto que rinde homenaje al inconfundible sonido de los monoplazas con motor V10.

"El nombre lo dice todo: verdadera competición, auténticos talentos, habilidades reales y el sonido perfecto", destacó Hamilton. La iniciativa ya ha registrado varias marcas, como "Hybrid World Series", lo que apunta a una competición de carácter global.

Más adelante, en 2026 se revelarán más detalles sobre los planes de Hamilton y HybridV10. Se espera conocer información sobre los coches, los motores, el apoyo de la FIA, el calendario de carreras y la estructura del campeonato, entre otros aspectos.

"HybridV10 se basa en un principio sencillo: volver a la esencia del automovilismo, con un sonido auténtico, una competición real, oportunidades abiertas y un estricto control de gastos, todo ello mediante estructuras claras y transparentes, sin complejidades innecesarias", concluyó el proyecto.

