¡Recurso BAJO! Ferrari busca picar el ORGULLO de Hamilton

El jefe de Ferrari en Fórmula 1, Fred Vasseur, declaró que no le preocupa la forma en que Lewis Hamilton ha lidiado con la prensa durante su primer año en el equipo.

El piloto británico apareció visiblemente frustrado en la zona de prensa en varios fines de semana de carrera, especialmente durante los tres últimos Grandes Premios en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde ofreció respuestas casi inarticuladas ante las preguntas.

En ese tramo, Hamilton se convirtió en el primer piloto a tiempo completo de Ferrari en ser eliminado en la primera sesión de clasificación en tres carreras consecutivas, lo que derivó en conversaciones bastante sombrías con la prensa.

Vasseur, sin embargo, ve con buenos ojos que el siete veces campeón esté asumiendo en serio sus malos resultados. Para él, lo fundamental es la actitud del piloto al volver al garaje.

El director del equipo defendió la reacción emocional de su conductor y afirmó que la colaboración con el equipo es lo más importante, además de criticar los monótonos relatos que se suelen oír en la zona de televisión.

El jefe de Ferrari defiende a Hamilton en las entrevistas

"Cuando un piloto fracasa en la primera sesión, espero que sienta una gran frustración consigo mismo y con el equipo", señaló el francés.

"No creo que les interese a los periodistas ver a alguien en la zona de TV diciendo: 'No, todo está bien, bla, bla, bla', simples frases sin contenido."

"Admiro plenamente la actitud de los pilotos en esos momentos, pero para mí es esencial contar con alguien que colabore dentro del equipo."

"Es mucho mejor que eviten hablar en la televisión y se dirijan directamente al análisis junto a los ingenieros, buscando soluciones. Esa fue la actitud de Lewis incluso en los momentos difíciles del final de la temporada, inyectando una energía positiva al equipo."

"Y, sinceramente, a veces, cuando después de una carrera complicada bajo la presión de las mil preguntas, prefiero no extenderme demasiado en las respuestas."

