La promesa de Aston Martin significa que Ferrari podría perder a su estrella

Charles Leclerc podría verse forzado a abandonar la Scuderia y unirse a Aston Martin si en 2026 no le proporcionan un monoplaza competitivo.

Tanto él como su compañero, el siete veces campeón Lewis Hamilton, esperan que el próximo coche de Ferrari reviva sus carreras tras una temporada 2025 desastrosa.

El traslado de Hamilton a Maranello siempre tuvo como meta volver a luchar por el título, aunque a sus 40 años las oportunidades se agotan y el piloto podría colgar los guantes si las nuevas regulaciones no le sientan bien la próxima temporada. Por su parte, el monegasque de 28 años aún cuenta con algo más de tiempo, aunque parece que su paciencia se está agotando.

Leclerc ya dejó en claro que es “ahora o nunca” para que Ferrari vuelva a pelear por campeonatos. Asegura que cualquier escudería que no arranque con fuerza en 2026 pasará, al menos, los siguientes cuatro años peleando en la parte baja de la tabla.

Esta temporada representa una oportunidad perfecta para que Ferrari se reinvente y recupere el liderazgo; no tienen excusa, sobre todo después de haber comenzado a trabajar en las nuevas normas desde abril de 2025.

Para empeorar la situación de Ferrari y del presionado director Fred Vasseur, los rivales de la F1, Aston Martin, muestran un interés mutuo en captar al piloto, lo que podría complicar aún más las cosas para la escudería italiana.

Leclerc es el candidato ideal de Aston Martin para la nueva era de la F1

El próximo año marcará la octava temporada de Leclerc al volante de Ferrari y, dado que su compañero de edad, Max Verstappen, ha conseguido ya cuatro campeonatos desde su debut, es previsible que el piloto monegasco empiece a considerar opciones en otros equipos.

Mientras aficionados y competidores esperan ver cómo se adaptan sus escuderías a las nuevas normativas, la prestigiosa publicación italiana Corriere della Sera advierte que, sin un coche competitivo el próximo año, la salida de Leclerc sería inevitable.

El diario destacó que, pese a la desastrosa campaña, el piloto emergió fortalecido en términos de conducción y liderazgo, afirmando que esperaba superar a Hamilton, aunque no hasta este punto.

Con varios equipos rivales ansiosos por fichar al estrella monegasca, el creciente valor de Leclerc en la F1 podría favorecer a quienes lo quieran llevar, especialmente porque Aston Martin se ha comprometido a atraer a un piloto de su calibre para 2027 en adelante.

El medio indicó: “Está en el radar de Aston Martin, que ha prometido a sus patrocinadores contar con un piloto top para 2027. Adrian Newey está revolucionando la organización del equipo; lo habría hecho en Maranello si le hubieran dado la oportunidad. En Inglaterra han invertido miles de millones en infraestructura y talento, además de asegurar motores de Honda. Apuestas costosas para volver a la cima.”

Queda la incógnita de si Leclerc se arriesgará a dejar Ferrari, pero si 2026 resulta tan decepcionante para la Scuderia como la pasada temporada, es posible que no tenga otra alternativa.

