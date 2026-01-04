Ferrari presenta su APUESTA para batir a Mercedes y Red Bull

Las unidades de potencia de la Fórmula 1 se renovarán por completo en la próxima temporada, lo que genera una gran incertidumbre sobre el liderazgo que veremos en 2026.

Mientras muchas miradas se centran en el truco de Mercedes y Red Bull-Ford, según rumores, Ferrari ha invertido tiempo y energía en un truco distinto relacionado con el motor.

Los monoplazas de este año dependerán notablemente de la batería. La potencia eléctrica aumentará de 120 a 350 kilovatios, equilibrándose casi al 50% con la potencia del motor de combustión. Sin embargo, esto no hace que el motor de combustión pierda importancia.

Mercedes y Red Bull han logrado extraer más caballos jugando con la relación de compresión, algo contra lo que Audi, Ferrari y Honda podrían objetar por considerarlo "ilegal". No obstante, Ferrari también ha ideado una solución novedosa en cuanto a cilindros se refiere.

Peso mínimo de la unidad de potencia aumenta

De acuerdo con Auto Motor und Sport y la versión italiana de Motorsport.com, Ferrari ha desarrollado dos unidades de potencia diferentes que difieren en un detalle: en una, la culata es de aluminio, mientras que en la otra se utiliza acero aleado.

Generalmente se opta por el aluminio por ser un material más ligero, pero el peso mínimo para 2026 subirá de 120 a 150 kilogramos, lo que brinda a los ingenieros mayor margen de maniobra.

Al no tener que preocuparse tanto por el peso de la unidad de potencia, Ferrari ha desarrollado una culata de acero aleado, que es más pesada que la de aluminio. Su ventaja radica en que el acero aleado soporta presiones y temperaturas más elevadas durante el proceso de ignición en el cilindro.

Esto permite una combustión aún más eficiente, ideal ante la restricción en el consumo de combustible, considerando que el motor de combustión no solo impulsa las ruedas traseras, sino que también acciona el generador para recargar la batería.

Según las fuentes, Ferrari domina esta tecnología, gracias en parte al apoyo del especialista austriaco AVL.

