Ferrari presenta su APUESTA para batir a Mercedes y Red Bull
Ferrari presenta su APUESTA para batir a Mercedes y Red Bull
Las unidades de potencia de la Fórmula 1 se renovarán por completo en la próxima temporada, lo que genera una gran incertidumbre sobre el liderazgo que veremos en 2026.
Mientras muchas miradas se centran en el truco de Mercedes y Red Bull-Ford, según rumores, Ferrari ha invertido tiempo y energía en un truco distinto relacionado con el motor.
Los monoplazas de este año dependerán notablemente de la batería. La potencia eléctrica aumentará de 120 a 350 kilovatios, equilibrándose casi al 50% con la potencia del motor de combustión. Sin embargo, esto no hace que el motor de combustión pierda importancia.
Mercedes y Red Bull han logrado extraer más caballos jugando con la relación de compresión, algo contra lo que Audi, Ferrari y Honda podrían objetar por considerarlo "ilegal". No obstante, Ferrari también ha ideado una solución novedosa en cuanto a cilindros se refiere.
Relacionado: INDIGNANTE: ¡La F1 comete una GROSERIA CONTRA Franco Colapinto!
Peso mínimo de la unidad de potencia aumenta
De acuerdo con Auto Motor und Sport y la versión italiana de Motorsport.com, Ferrari ha desarrollado dos unidades de potencia diferentes que difieren en un detalle: en una, la culata es de aluminio, mientras que en la otra se utiliza acero aleado.
Generalmente se opta por el aluminio por ser un material más ligero, pero el peso mínimo para 2026 subirá de 120 a 150 kilogramos, lo que brinda a los ingenieros mayor margen de maniobra.
Al no tener que preocuparse tanto por el peso de la unidad de potencia, Ferrari ha desarrollado una culata de acero aleado, que es más pesada que la de aluminio. Su ventaja radica en que el acero aleado soporta presiones y temperaturas más elevadas durante el proceso de ignición en el cilindro.
Esto permite una combustión aún más eficiente, ideal ante la restricción en el consumo de combustible, considerando que el motor de combustión no solo impulsa las ruedas traseras, sino que también acciona el generador para recargar la batería.
Según las fuentes, Ferrari domina esta tecnología, gracias en parte al apoyo del especialista austriaco AVL.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Se confirma que Colapinto es OLVIDADO en el mundo de la F1
- hace 28 minutos
¿Antonelli tiene al compañero MÁS INCOMPRENDIDO de la F1?
- hace 50 minutos
Ferrari presenta su APUESTA para batir a Mercedes y Red Bull
- 1 hour ago
Sainz envía EMOTIVO mensaje a su padre antes de intentar batir el récord
- 1 hour ago
Checo muestra su lado POLÍTICO tras invasión de Estados Unidos a Venezuela
- 2 hours ago
¿Está a su altura? Verstappen es comparado con el legendario Michael Schumacher
- 2 hours ago
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- ayer 06:00
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- ayer 16:00
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre