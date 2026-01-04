Checo muestra su lado POLÍTICO tras invasión de Estados Unidos a Venezuela

Sergio Pérez se ha pronunciado sobre la situación en Venezuela. El piloto mexicano, conocido cariñosamente como “Checo”, ha mostrado en varias ocasiones su compromiso con América Latina.

En redes sociales ha dirigido un mensaje de aliento al pueblo venezolano, reafirmando la importancia de la fe y la esperanza en tiempos difíciles.

El interés por la Fórmula 1 ha crecido considerablemente en toda la región. Según el Los Angeles Times, la carrera de múltiples victorias de Pérez ha impulsado el entusiasmo por este deporte en los últimos años.

Pérez se dirige a los venezolanos

Ante la inestabilidad que vive Venezuela, Pérez ha utilizado Instagram para enviar un mensaje de solidaridad.

“Hermanos venezolanos, les mando un cálido abrazo cargado de cariño. Ustedes son un claro ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones están con todos ustedes. ¡Venezuela, libérate!”.

