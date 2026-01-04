Checo muestra su lado POLÍTICO tras invasión de Estados Unidos a Venezuela
Checo muestra su lado POLÍTICO tras invasión de Estados Unidos a Venezuela
Sergio Pérez se ha pronunciado sobre la situación en Venezuela. El piloto mexicano, conocido cariñosamente como “Checo”, ha mostrado en varias ocasiones su compromiso con América Latina.
En redes sociales ha dirigido un mensaje de aliento al pueblo venezolano, reafirmando la importancia de la fe y la esperanza en tiempos difíciles.
El interés por la Fórmula 1 ha crecido considerablemente en toda la región. Según el Los Angeles Times, la carrera de múltiples victorias de Pérez ha impulsado el entusiasmo por este deporte en los últimos años.
Relacionado: INDIGNANTE: ¡La F1 comete una GROSERIA CONTRA Franco Colapinto!
Pérez se dirige a los venezolanos
Ante la inestabilidad que vive Venezuela, Pérez ha utilizado Instagram para enviar un mensaje de solidaridad.
“Hermanos venezolanos, les mando un cálido abrazo cargado de cariño. Ustedes son un claro ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones están con todos ustedes. ¡Venezuela, libérate!”.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Se confirma que Colapinto es OLVIDADO en el mundo de la F1
- hace 28 minutos
¿Antonelli tiene al compañero MÁS INCOMPRENDIDO de la F1?
- hace 50 minutos
Ferrari presenta su APUESTA para batir a Mercedes y Red Bull
- 1 hour ago
Sainz envía EMOTIVO mensaje a su padre antes de intentar batir el récord
- 1 hour ago
Checo muestra su lado POLÍTICO tras invasión de Estados Unidos a Venezuela
- 2 hours ago
¿Está a su altura? Verstappen es comparado con el legendario Michael Schumacher
- 2 hours ago
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- ayer 06:00
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- ayer 16:00
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre